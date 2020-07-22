وصفة سهلة لإنقاص الوزن قبل عيد الأضحى

ترغب الكثير من النساء فى إنقاص أوزانهن خاصة فى المناسبات والأعياد لذا نقدم للنساء وصفة تساعد فى انقاص الوزن بسرعة قبل عيد الأضحى.





ذكر موقع " food.ndtv " أن عصير البصل فعال جدا فى " أن عصير البصل فعال جدا فى انقاص الوزن ويمنح الجسم العديد من الفوائد الأخرى.

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لا يحتوي البصل على أي دهون ولكنه غنى بمركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة والمعروفة بتحسين عملية التمثيل الغذائي مما يساعد في البصل على أي دهون ولكنه غنى بمركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة والمعروفة بتحسين عملية التمثيل الغذائي مما يساعد في إنقاص الوزن.





يقترح خبراء الصحة أن شرب البصل وشراب العسل على معدة فارغة قد يساعد على التخلص من الدهون الزائدة المتراكمة في الجسم.





طريقة عمل وصفة عصير البصل لإنقاص الوزن :





قطع البصل ويوضع في الخلاط مع الماء ويخفق جيدا، وأضيفي ملعقة كبيرة عسل وابتلعها في الصباح.



