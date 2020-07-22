قولوا لمأذون الهوى.. قصة أغنية أنقذت حياة محمد رشدي وعلاقته الغريبة بـ عبدالناصر

قال طارق محمد رشدي، ابن الفنان الراحل محمد رشدي، إن والده كان يعمل في بداية مشواره في ماسبيرو وكان له فترة غنائية صغيرة، ولكن صادفه حظ غريب بأنه في يوم عمله كان قيام ثورة 23 يوليو بزعامة الرئيس جمال عبدالناصر.





وتابع طارق محمد رشدي، خلال حواره في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن والده في بداية مشواره كان يحصل على 8 جنيهات فقط كأجر، يعيش بـ 5 جنيهات منها، لانه كان يعطي للملحن والشاعر الخاص به 3 جنيهات منهم، معقبًا: "يوم الثورة قالهم انا لو مشتغلتش النهاردة مش هلاقي حاجة اكلها".





وأوضح أن غناء محمد رشدي في الثورة كان بمحض الصدفة، وذلك عندما لم يسمح له ان يسجل فقرته بالاذاعة فعرض على الزعيم جمال عبدالناصر أن يغني في مسيرة الثورة، فقال له جمال عبدالناصر "عندك اغاني إيه؟، قاله اغنية للملك، قالوا لا بلاش، وعندي لمأذون البلد، فقال له عبد الناصر غني ديه".





وأضاف: هنا سجل أبي أول أغنية له أذيعت مباشرة وسمعها الشعب كله، معقبًا: "كل ده من خناقة وعن طريق الصدفة".



