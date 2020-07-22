تحت عنوان "بيانات التعليم الافتراضى".. جامعة مصر تعقد دورة تدريبية لـ"مدربى الهيئة العامة لتعليم الكبار"

بدأت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عقد دورة تدريبية لمدربى الهيئة العامة لتعليم الكبار، من خلال تطبيق (Microsoft تيمز) عبر مواقع التواصل الاجتماعى "أون لاين".





وجاءت الدورة تحت عنوان "إدارة بيانات التعليم الافتراضى"، ومن المقرر أن يستمر انعقادها حتى 27 يوليو الجارى، ويأتى ذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والهيئة العامة لتعليم الكبار.





تعقد الدورة برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، و الدكتور عاشور عمرى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار.









وتم إعداد الدورة (أون لاين) بأحدث التقنيات، سعيًا لاستيعاب تحديات انتشار جائحة كورونا وحرصًا على التباعد الاجتماعى.





وتقوم كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تحت إشراف الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة، والدكتور عمرو الليثى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هانى حرب عميد كلية تكنولوجيا المعلومات، بتدريس مواد الدورة‏ لمدربى الهيئة العامة لتعليم الكبار، طول فترة انعقادها.



