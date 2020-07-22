AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تحت عنوان "بيانات التعليم الافتراضى".. جامعة مصر تعقد دورة تدريبية لـ"مدربى الهيئة العامة لتعليم الكبار"

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:50 م
جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا
Advertisements
كريم ناصر
بدأت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عقد دورة تدريبية لمدربى الهيئة العامة لتعليم الكبار، من خلال تطبيق (Microsoft تيمز) عبر مواقع التواصل الاجتماعى "أون لاين". 

وجاءت الدورة تحت عنوان "إدارة بيانات التعليم الافتراضى"، ومن المقرر أن يستمر انعقادها حتى 27 يوليو الجارى، ويأتى ذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والهيئة العامة لتعليم الكبار.

تعقد الدورة برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، و الدكتور عاشور عمرى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار. 


وتم إعداد الدورة (أون لاين) بأحدث التقنيات، سعيًا لاستيعاب تحديات انتشار جائحة كورونا وحرصًا على التباعد الاجتماعى.

وتقوم كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تحت إشراف الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة، والدكتور عمرو الليثى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هانى حرب عميد كلية تكنولوجيا المعلومات، بتدريس مواد الدورة‏ لمدربى الهيئة العامة لتعليم الكبار، طول فترة انعقادها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. انطلاق مؤتمر شباب الباحثين السابع «رقمنة العلوم والتكنولوجيا»

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تعلن قواعد قبول وتسجيل الطلاب للالتحاق بها

قواعد القبول بتنسيق 2020.. واختبارات القدرات.. وإعلان بدء العام الجديد 17 أكتوبر.. 5 قرارات مهمة لـ الأعلى للجامعات

ترشيحاتنا

أمير الكويت يسافر إلى الولايات المتحدة لاستكمال علاجه

التوتر يتفاقم بين تركيا واليونان.. بلطجة أنقرة عرض مستمر في المتوسط.. والعقوبات لا مفر منها

معلومات استخباراتية دقيقة.. مستقبل وطن يثمن يقظة وبسالة القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب

وزيرة الصحة اجتمعت مع ممثليهم..تحالف دولي يخطط لتوفير٢مليار جرعة لقاح لـ كورونا

الحكومة توافق على إقامة مجتمعات عمرانية جديدة كتوسعات لـ 3 مدن

الزمالك يواجه المصري والأهلي مع إنبي .. اِعرف مواعيد مباريات القطبين المؤجلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشكلة النساء.. إليك علاج جلد الوزة

نوستالجيا.. معاناة نجيب محفوظ من الصرع في طفولته.. وتأثير مرض السكر على كتاباته وحياته

تعرف على تفاصيل الجيل الخامس من سوبارو فورستر بنسخة هجينة.. صور