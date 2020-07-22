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فن

هاني شاكر يحيي ذكرى ثورة يوليو على شاهد VIP.. غدا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:35 م
هاني شاكر
هاني شاكر
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محمد نبيـل

استمرارا لأول مبادرة ترفيهية من نوعها للحفلات الفنية المباشرة على المسرح بدون جمهور، تواصل "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع "روتانا للصوتيات والمرئيات"، والمكتب الفني في "مجموعة MBC" برنامج حفلات الصيف تحت شعار "مكمّلين معاكم"، والتي تبثّ حصريًا عبر "شاهد VIP" لنخبة من نجوم الغناء في العالم العربي.


في هذا السياق، يطل الفنان الكبير هاني شاكر في حفل مباشر يُبثّ حصريًا عبر منصة "شاهد VIP" مساء غدا الخميس 23 يوليو تمام الساعة التاسعة ليلًا بتوقيت القاهرة.


ولجرعة مضاعفة من الترفيه، يُجري الإعلامي علي العلياني من "مجموعة MBC" - الذي يتولّى تقديم الحفلات – مقابلة مع "أمير الغناء العربي" ، كما يروق لعشاقه تسميته، وذلك قبل بدء الحفل وخلاله.


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