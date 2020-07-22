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ليلى مراد لـ محمد رشدي: في مطرب تخين وبكرش

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:55 م
الفنان الراحل محمد
الفنان الراحل محمد رشدي
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فرح علاء الخولي
قال طارق محمد رشدي، ابن الفنان الراحل محمد رشدي، إن والده عندما جاء للقاهرة بالصدفة سكن فى عمارة ليلى مراد دون أن  يعرف أنها عمارتها، وانه تمنى ان يعمل معها او يراها.

وتابع طارق محمد رشدي، خلال حواره في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن " فى إحدى المرات كان والدى ينتظر الأسانسير وفجأة وجد الفنانة الكبيرة ليلى مراد أمامه فأصيب بدهشة كبيرة  وركب الأسانسير معها وكان يمسك عود فى يده، فقالت له أنت عواد، وأجابها بأنه مطرب جديد وسألته عن اسمه، وقالت له ضاحكة :"فى مطرب تخين كدة وبكرش، لازم تخس شوية".

 وأشار طارق محمد رشدى إلى أنه بعد أن خرجت ليلى مراد من المصعد وأمام باب العمارة قال لها والده :" نفسى يا افندم اعمل حاجة، فقالت له عاوز ايه ، فأجاب نفسى ابوس ايدك وبالفعل سمحت له بتقبيل يدها  وطبطبت على رأسه".

وأوضح الابن أنه بعد شهرة رشدى قابل ليلى مراد فقالت له :"أنا متبعاك وخليك بنفس ادئك اوعى تقلع الجلابية اللى تحت البدلة وخليك محمد رشدى اللى انا باسمعه وبحبه"، مؤكدا انه والده والملحن حلمى بكر كانا يزورانه  بعدما اعتزلت واحتجبت عن الناس.

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير محمد رشدى الذى رحل عن دنيانا فى مثل هذا اليوم من عام 2015 بعد رحة عطاء فنى قدم فيها روائع الطرب الشعبى جعلته أحد أيقونات الغناء العربى.

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