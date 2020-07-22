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عرض توابيت فى الشارع.. بلدية بجواتيمالا تحذر المواطنين من خطر كورونا بطريقة غريبة..فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:37 م
تابوت
تابوت
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محمود محسن
اذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها سعى مكتب رئيس البلدية في مدينة إسكوينتلا الواقعة في جنوب جواتيمالا، لإقناع السكان بتقييد حركتهم والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي لتقليل انتشار فيروس كورونا وتقليل الإصابات والتي وصل عددها حتى يوم الثلاثاء إلى 1408 حالة و 60 حالة وفاة.

ووضعت البلدية 4 توابيت  في الشارع مرفقة بعبارة: "أنت تقرر، في المنزل أو في هذا التابوت" في محاولة يائسة من قبل السلطات المحلية لوقف الفيروس التاجي.

وقال أبراهام ريفيرا، عمدة مدينة إسكوينتلا: "لقد فعلنا ذلك بقصد لفت انتباه الناس إلى هذا الوباء الذي ضرب بلدتنا  بسبب العدد الكبير من الحالات التي أبلغت عنها السلطات الصحية في الأيام الأخيرة ومعدل الوفيات لدينا."

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