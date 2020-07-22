الضغط بيقل والإنتاج بيزيد.. دراسة تؤكد: الشغل من المنزل أفضل من بيئة العمل

العمل من المنزل؛ خيار لجأت له العديد من الشركات والأعمال، منذ اجتياح فيروس كورونا المستجد ، لغالبية دول العالم، وكان هذا اختبارا كبيرا لقطاع الاعمال ، في كون تجربة عمل الموظفين من البيت ستنجح أم لا، ولكن بموجب إحدى الدراسات الحديثة ، أكدت أن هذه الخطوة فعالة أكثر من بيئة العمل نفسه.





ووجدت دراسة ألمانية ، أن الموظفين الذين يعملون من المنزل ، يعانون من ضغط أقل ، وأنهم أكثر إنتاجية ، لكنهم يفتقدون زملاءهم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





واستطلعت الدراسة التي أجراها معهد IGES للأبحاث ، مواقف 7000 موظف تجاه العمل في المنزل في ألمانيا ، قبل وأثناء تفشي فيروس كورونا المستجد، ووجدوا أن الأشخاص أبلغوا عن إجهاد أقل، وأكثر إنتاجية، وأنهم وجدوا أنه من الأسهل الحفاظ على العلاقات الأسرية ، في نموذج العمل من المنزل.





وأوضحت الدراسة أن 75 في المائة كانوا سعداء للغاية بممارسات العمل الجديدة ، التي قالوا إنهم يرغبون في استمرارها بعد الوباء، بينما قال ما يقرب من نصف الذين شملهم الاستطلاع ، أنهم وجدوا صعوبة في القيام بواجباتهم المهنية في مكانهم الشخصي.





ووفقًا للدراسة ، انخفض عدد الأشخاص الذين غالبًا ما يعانون من الإجهاد من عملهم ، من 21 في المائة ، إلى 15 في المائة ، بعد فترة العمل من المنزل، فيما قال ما يقرب من 3 أرباعهم ، إنهم فقدوا الاتصال الشخصي مع زملائهم.





وقال "أندرياس ستورم" رئيس التأمين الصحي في DAK ، الذي مول الدراسة: "إن العمل من المنزل لا يقلل فقط من خطر العدوى بكورونا ، ولكنه يؤتي ثماره أيضًا من حيث الصحة العقلية".





وأضاف أنه يجب على الشركات مراعاة نتائج الدراسة عند التفكير في كيفية إعادة دمج القوى العاملة في بيئة العمل بعد الوباء ، مع مراعاة النتائج السلبية.