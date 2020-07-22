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منوعات

الضغط بيقل والإنتاج بيزيد.. دراسة تؤكد: الشغل من المنزل أفضل من بيئة العمل

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:24 م
صدى البلد
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نهى حمدي
العمل من المنزل؛ خيار لجأت له العديد من الشركات والأعمال، منذ اجتياح فيروس كورونا المستجد، لغالبية دول العالم، وكان هذا اختبارا كبيرا لقطاع الاعمال، في كون تجربة عمل الموظفين من البيت ستنجح أم لا، ولكن بموجب إحدى الدراسات الحديثة، أكدت أن هذه الخطوة فعالة أكثر من بيئة العمل نفسه. 

ووجدت دراسة ألمانية، أن الموظفين الذين يعملون من المنزل، يعانون من ضغط أقل، وأنهم أكثر إنتاجية، لكنهم يفتقدون زملاءهم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

واستطلعت الدراسة التي أجراها معهد IGES للأبحاث، مواقف 7000 موظف تجاه العمل في المنزل في ألمانيا، قبل وأثناء تفشي فيروس كورونا المستجد، ووجدوا أن الأشخاص أبلغوا عن إجهاد أقل، وأكثر إنتاجية، وأنهم وجدوا أنه من الأسهل الحفاظ على العلاقات الأسرية، في نموذج العمل من المنزل.

وأوضحت الدراسة أن 75 في المائة كانوا سعداء للغاية بممارسات العمل الجديدة، التي قالوا إنهم يرغبون في استمرارها بعد الوباء، بينما قال ما يقرب من نصف الذين شملهم الاستطلاع، أنهم وجدوا صعوبة في القيام بواجباتهم المهنية في مكانهم الشخصي.

ووفقًا للدراسة، انخفض عدد الأشخاص الذين غالبًا ما يعانون من الإجهاد من عملهم، من 21 في المائة، إلى 15 في المائة، بعد فترة العمل من المنزل، فيما قال ما يقرب من 3 أرباعهم، إنهم فقدوا الاتصال الشخصي مع زملائهم.

وقال "أندرياس ستورم"  رئيس التأمين الصحي في DAK ، الذي مول الدراسة: "إن العمل من المنزل لا يقلل فقط من خطر العدوى بكورونا ، ولكنه يؤتي ثماره أيضًا من حيث الصحة العقلية".

وأضاف أنه يجب على الشركات مراعاة نتائج الدراسة عند التفكير في كيفية إعادة دمج القوى العاملة في بيئة العمل بعد الوباء ، مع مراعاة النتائج السلبية.
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