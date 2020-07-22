الأزهر: الإنشاء من المواد الصعبة التي تحتاج لجهد وتركيز.. فيديو

قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية أدوا اليوم امتحان الإنشاء بكل هدوء وسلام.





وأضاف، خليل في المؤتمر الصحفي لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية اليوم الأربعاء ٢٢ يوليو ٢٠٢٠، أن البعض يظن أن مادة الإنشاء سهلة، منوها أن مادة الإنشاء من المواد الصعبة والتي تحتاج إلى زيادة إطلاع وتركيز وجهد كبير لأنها مادة تحوي بين جنباتها كل اللغة العربية والشرعية لأان المتكلم فيها سيتشهد بالنصوص القرآنية وكذلك الإلتزام بالقواعد النحوية والبلاغية.





وأشار إلى أن الطلاب عليهم أن يتعاملوا مع مادة الإنشاء بجدية حتى يسطر الواحد منهم موضوعا يستحق القراءة والإطلاع منوها أنها تنمى ملكات القراءة والكتابة الجيدة





وأضاف، أن العامل الأساسي في تنشيط الذاكرة وكتابة موضوعات الإنشاء بشكل متقن هو حفظ كتاب الله الذي يجعل لدى الطالب حصيلة لغوية كبيرة.



