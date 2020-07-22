الأزهر: الإنشاء من المواد الصعبة التي تحتاج لجهد وتركيز.. فيديو

قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية أدوا اليوم امتحان الإنشاء بكل هدوء وسلام.
وأضاف، خليل في المؤتمر الصحفي لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية اليوم الأربعاء ٢٢ يوليو ٢٠٢٠، أن البعض يظن أن مادة الإنشاء سهلة، منوها أن مادة الإنشاء من المواد الصعبة والتي تحتاج إلى زيادة إطلاع وتركيز وجهد كبير لأنها مادة تحوي بين جنباتها كل اللغة العربية والشرعية لأان المتكلم فيها سيتشهد بالنصوص القرآنية وكذلك الإلتزام بالقواعد النحوية والبلاغية.
وأشار إلى أن الطلاب عليهم أن يتعاملوا مع مادة الإنشاء بجدية حتى يسطر الواحد منهم موضوعا يستحق القراءة والإطلاع منوها أنها تنمى ملكات القراءة والكتابة الجيدة
وأضاف، أن العامل الأساسي في تنشيط الذاكرة وكتابة موضوعات الإنشاء بشكل متقن هو حفظ كتاب الله الذي يجعل لدى الطالب حصيلة لغوية كبيرة.
يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.
كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى12 طالبًا.
جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.