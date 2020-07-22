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بين الناس

لمدة 8 ساعات.. قطع المياه بعدة مناطق بالجيزة يوم الجمعة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:58 م
صدى البلد
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رنا اشرف
أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة ، قطع المياه عن مناطق (شارع الفاتح حتى شارع المحطة - ميدان الجيزة - بداية شارع الهرم) وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء  يوم الجمعة  الموافق 24 /7 /2020 وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 25 / 7/ 2020 ، وذلك نظرا لأعمال تحويلات مترو الأنفاق بالمنطقة، الأمر الذى يترتب عليه تنفيذ أعمال لحام خط قطر 600 مم بشارع زغلول .

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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