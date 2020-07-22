الأزهر لطلاب الثانوية: الغش خط أحمر .. والشطب على الورقة لن يفيد.. فيديو

قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه تم اليوم الأربعاء، امتحان طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة الإنشاء.









وأضاف، خليل، في مؤتمر صحفي عبر البث المباشر، أنه تم اليوم، ضبط ثلاث حالات غش ورقي بين الطلاب و4 حالات شطب على ورقة الإجابة، مؤكدا للطلاب أن الشطب على الورقة لن يفيد طالما دخل الامتحان ووقع في دفتر الحضور وكتب ببياناته على الورقة.







وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على أن الغش خط أحمر لا يمكن للأزهر الشريف أن يتهاون فيه وفي مواجهته بكل حسم.









وأعلن خليل، أنه تم إلغاء ندب 7 أعضاء لظروف خاصة للبعض منهم وتقصير وإهمال الآخرين.









يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019 /2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، و بإجمالى عام 128495 طالبًا.









كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى عن 12 طالبًا.









جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.