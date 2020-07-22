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رياضة

بعد شهر من الآن.. لجنة المسابقات تعلن موعد لقاء القمة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:05 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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عمرو ابوبكر
تستعد الأندية لعودة بطولة الدوري المصري، وتعمل على استعادة اللياقة البدنية للاعبين بعد فترة توقف طالت لأكثر من 3 أشهر. 

واعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن جدول الدوري المقرر أن يبدأ من يوم 6 أغسطس. 

ومن المقرر ان يُلعب لقاء القمة، في الاسبوع الـ 21 من مسابقة الدوري المصري، بعد شهر من الان، تحديدًا يوم السبت 22 من شهر اغسطس، الساعة 9 مساء.

ولم يقرر نادي الزمالك حتى الآن موقفه من المشاركة في بطولة الدوري، ولكنه يستعد بشكل قوي ويخوض المران بشكل يومي، ويجري مباريات ودية، آخرها امام سموحة التي انتهت بفوز الابيض بخماسية. 

الجدير بالذكر ان لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم اعلنت عودة الدوري المصري يوم 6 اغسطس القادم بلقاء الزمالك والمصري.
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