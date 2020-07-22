كسر البروتوكول الطبي.. الزمالك في مأزق عقب تأكد إصابة ثنائي سموحة

أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة إصابة اثنين من لاعبي الفريق بفيروس كورونا المستجد.





وظهرت إصابة لاعبي سموحة عقب إنتهاء اللقاء الودي أمام نادي الزمالك والذي انتهى لصالح القلعة البيضاء بخمسة أهداف مقابل هدف.





وفيما يلي نرصد لكم موقف لاعبي نادي اللزمالك عقب إصابة ثنائي نادي سموحة بفيروس كورونا المستجد .





البداية .. خاض نادي الزمالك لقائه الودي أمام نادي سموحة دون الالتزام بالقواعد الطبية بين كلي الفريقين والتي تنص على إتخاذ خطوات التباعد الإجتماعي وتجنب "الأحضان" كما نص اتحاد الكرة المصري لمواجهة فيروس كورونا .





وأعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة إصابة ثنائي الفريق محمد كوفي وديريك نيسيبامبي .





وأكد فرج عامر في تصريحات خاصة" لصدي البلد"، أن محمد كوفي لاعب نادي سموحة حرص علي مصافحة كافة لاعبي الزمالك قبل خوض المباراة .





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وتابع فرج عامر :" محمد كوفي حضن وقبل جميع لاعبي الزمالك وأولهم شيكابالا قبل ظهور إصابته بفيروس كورونا المستجد ".





وأصبح كافة لاعبي الزمالك في مأزق كبير عقب تأكد إصابة محمد كوفي لاعب نادي سموحة بفيروس كورونا المستجد .





واخترق لاعبو الزمالك ونادي سموحة البروتوكول الطبي الخاص بفيروس كورونا المستجد وعدم الالتزام باتخاذ كافة الاجراءات الطبية والاحترازية .