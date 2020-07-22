1000 جنيه حداً أقصى..التموين: 22 مليون مواطن يحملون بطاقة تموين ويستفيدون من مبادرة شراء السلع

قال الدكتور عمرو مدكور مساعد وزير التموين لنظم المعلومات، إن الدولة أطلقت مبادرة تستهدف المواطن البسيط، موضحًا أن حاملى بطاقة التموين سيحصل على 200 جنيه للفرد و 1000 جنيه بحد للبطاقة". أقصى





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك أكثر من 22 مليون بطاقة تموين ، والمبادرة توفر جميع السلع ما عدا السيارات.





ولفت إلى أن السلعة التى سعرها 1000 جنيه سيحصل المواطن على 10% خصمًا.





وأشار إلى أن المبادرة سيتم اطلاقها بعد قرار من وزارة المالية، و الوقت المحدد سيتم تحديده من وزارة المالية.



