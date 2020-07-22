أكثر من 3 آلاف طبيب مستقيل.. عضو مجلس الأطباء: العجز بالتخصصات وليس بالأعداد

قال الدكتور كريم مصباح، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عجز أعداد الأطباء في مصر نوعي.









واكد مصباح في تصريحات لصدي البلد، ان أعدد الأطباء في مصر كافية، للتخصصات التي تستطيع العمل في مصر هي التي توفر دخل معقول وتكون تخصصات معينة، كالنسا والأطفال والجراحة.









واسترشد عضو المجلس، بالوضع في ازمة فيروس كورونا، فوجئنا ان عدد اطباء الصدرية لايتعدي 400 طبيب في مصر، ونعاني في عجز نوعي شديد في اطباء الحميات والصدرية والتخدير والعناية المركزة، وتسمي التخصصات الطاردة.





وافاد مصباح، انه نستطيع القول انه لايوجد نقص في كم اعداد الاطباء بشكل عام، ولكن بالتخصص يصبح عجزا نوعيا بتخصصات معينة.





وأشار الي انه، يجب ارجاع تلك التخصصات وعمل لها تعديل سواء كان ماديا او تشريعيا او طبيا يسمح باستخدام تلك التخصصات مرة أخري.







