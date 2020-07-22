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محافظات

بعد شهر عزل.. كورونا يودي بحياة مديرة مكتب تموين أول طنطا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 07:23 م
مديرة مكتب تموين
مديرة مكتب تموين أول طنطا
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احمد علي
توفيت اليوم، عبير السيد، مدير مكتب تموين أول طنطا بمحافظة الغربية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد عقب إجراء التحاليل والمسحات التي أثبتت إيجابية إصابتها.

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وتم نقلها إلى مستشفى العزل لتظل لمدة شهر كامل ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة بسبب تأخر حالتها الصحية.

كما نعت مديرية التموين بالغربية مدير مكتب تموين أول طنطا وصفحات السوشيال ميديا بمحافظة الغربية الفقيدة.

كما دعا رواد فيس بوك أن يتغمدها الله بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه صرح  الدكتور عبد الناصر حميدة بأن اللجنة المشكلة للمرور اليومي على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد تواصل عملها.

وأشار إلى أن ذلك للتأكد من انتظام حضور الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات بكميات مناسبة وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات.
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