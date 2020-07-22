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رياضة

رامي ربيعة يؤدي تدريبات في الجيم على هامش مران الأهلي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:43 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أدي رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  جلسة استشفاء في الجيم، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة،  للتخلص من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

من جانبه قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، أن ربيعة سوف يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد مباراة سموحة الودية، المحدد لها الجمعة المقبل على ملعب التتش بالجزيرة.

وغاب ربيعة عن المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب تورم في كاحل القدم.

وكشفت الأشعة التي أجراها ربيعة خلال الأيام الماضية عن تعرضه لكدمة قوية في الكاحل، تسببت في حدوث تورم، مما دفع الجهاز الطبي إلى منحه راحة حتى زوال التورم.

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