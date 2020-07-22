دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن في احتفالية توزيع جوائز الصحافة المصرية

وقف الصحفيون دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن خلال احتفالية توزيع جوائز الصحافة المصرية .





وقال الكاتب الصحفى محمود كامل رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، إن حفلة توزيع جوائز الصحافة المصرية هذا العام تتم فى ظروف استثنائية .





وتابع كامل أن أى عمل إرهابى لن يعطل أى مصرى عن أى عمل يقوم به، موجها التحية لأرواح شهداء الوطن الذين استشهدوا خلال ملاحقتهم التنظيمات الإرهابية.







وتعقد نقابة الصحفيين ، احتفالية توزيع جوائز الصحافة المصرية لعام 2019، بمسرح النقابة.





وأوضحت نقابة الصحفيين فى بيان لها، انه نظرا للظروف الحالية سيقتصر الحفل على حضور الزملاء الفائزين فقط دون مرافقين .







وتابع البيان : يتم بث الحفل (أون لاين) عبر صفحة اللجنة الثقافية على فيسبوك.





وقررت النقابة تأجيل إقامة الحفل طوال الفترة الماضية بسبب تفشى وباء فيروس كورونا المستجد.