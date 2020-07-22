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أخبار البلد

دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن في احتفالية توزيع جوائز الصحافة المصرية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:09 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم - إبراهيم قنديل

وقف الصحفيون دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن خلال احتفالية توزيع جوائز الصحافة المصرية .


وقال الكاتب الصحفى محمود كامل رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، إن حفلة توزيع جوائز الصحافة  المصرية هذا العام تتم فى ظروف استثنائية .


وتابع كامل  أن أى عمل إرهابى لن يعطل أى مصرى عن أى عمل يقوم به، موجها التحية لأرواح شهداء الوطن الذين استشهدوا خلال ملاحقتهم التنظيمات الإرهابية.


وتعقد نقابة الصحفيين ، احتفالية توزيع جوائز الصحافة المصرية لعام 2019، بمسرح النقابة.


وأوضحت نقابة الصحفيين فى بيان لها، انه نظرا للظروف الحالية سيقتصر الحفل على حضور الزملاء الفائزين فقط دون مرافقين .


وتابع البيان : يتم بث الحفل (أون لاين) عبر صفحة اللجنة الثقافية على فيسبوك.


وقررت النقابة تأجيل إقامة الحفل طوال الفترة الماضية بسبب تفشى وباء فيروس كورونا المستجد.

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