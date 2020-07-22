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أخبار العالم

نائب المندوب السعودي في نيويورك: ندعم إعلان القاهرة للحل السياسي في ليبيا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 07:20 م
صدى البلد
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حسام رضوان
جدد نائب المندوب السعودي في الأمم المتحدة، دعم المملكة العربية السعودية لمبادرة إعلان القاهرة للحل السياسي في ليبيا.


وبحسب "العربية"، قال نائب المندوب السعودي في نيويورك، "نجدد دعم الحل السياسي في ليبيا، وندعم إعلان القاهرة لحل الأزمة في ليبيا".


إلى ذلك، جدد وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبد الله بن زايد، دعم بلاده لجهود مصر في ليبيا.


وقال بن زايد خلال اتصال مع نظيره في الحكومة الليبية ونائب رئيس مجلس النواب الليبي إن الإمارات تدعم جهود مصر والمجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

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