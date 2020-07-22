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اقتصاد

التموين: مبادرة تشجيع المنتج المحلي لا تشمل السلع الغذائية.. فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 07:24 م
صدى البلد
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محمد صبيح
كشف عمرو مدكور، مساعد وزير التموين لنظم المعلومات، تفاصيل مبادرة تشجيع المنتج المحلي.




وقال مدكور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد : «وزارة المالية طلبت قاعدة بيانات  22 مليون بطاقة يستفيدون من التموين لاستخدامها في المبادرة»، مؤكدًا أن المبادرة لا تتعلق بالسلع الغذائية.



وأكمل: «المواطن يحصل على خصم 10% كحد أقصى لبطاقة التموين الواحدة خلال شراء السلع، التي تتضمنها مبادرة تشجيع المنتج المحلي»، معلقًا :«السلع التي تشملها المبادرة لا تتعلق بوزارة التموين، بل سلع أخرى كالمنتجات الكهربائية على سبيل المثال».
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