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اقتصاد

تفاصيل مبادرة الرئيس السيسي لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك.. فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:00 م
صدى البلد
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محمد يحيى
قال محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، إطلاقها الأحد المقبل، ويستفيد منها المواطن والمُصنِع والتاجر.


وأضاف عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «صدى البلد»، أن الاقتصاد العالمي والمصري تأثر بهذه المبادرة التي تستهدف المواطن وتوفر له سلع مخفضة الثمن، وأنه نتيجة الإغلاق تأثرت المصانع، بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتابع أن السلع التي سيتم تخفيضها يستفيد منها المواطن متوسط الدخل من خصم إضافي وهو عبارة عن 200 جنيه لكل فرد بحد أقصى 1000 جنيه على البطاقة التموينية الواحدة، وهي لجميع السلع المعمرة وغير المعمرة، باستثناء السلع الغذائية والسيارات، مشيرًا إلى أن كل ما هو صنع في مصر مدرج ضمن التخفيض مثل الملابس والأجهزة الكهربائية والأثاث.

واستكمل مساعد وزير المالية، أن المواطن الذي يجهز نفسه، سيستفيد بالتخفيضات من الأجهزة الكهربائية وغيرها من أثاث المنزل، موضحًا أن هناك 4200 سلعة موجودين في المبادرة، و1200 تاجر مشاركين في المبادرة، بينما من لم يمتلك بطاقة تموينية يمكنه الشراء بالتخفيض حين أن الذي يمتلك بطاقة تموينية يحصل على تخفيض بحد أقصى 1000 جنيه على السلعة.
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