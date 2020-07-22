د. عصام حجازى يكتب: المرأة بين غيرة الرجل وتمرد الأنثى

في أحد أغاني الفنان محرم فؤاد ، يبدأ الفنان أغنيته بتوجيه نصيحه لمحبوبته/ فتاته " داري جمالك ده العيون بصاصة ، داري جمالك دى الرجال قناصة، داري جمالك في كل نظرة رصاصة " ، يرى الشاعر أنه بكلماته تلك سيجعل الفتاة تنصاع لرؤيته وتدرك مدى الخطورة المحدقه بها أن هي أبدت جمالها أمام الرجال ، كما يستمر الشاعر في توجيه رسائله الأبوية الذكورية للفتاة مذكرا إياها بحيوانية الرجال وبمطامعهم فيها ومطالبًا الفتاة بأن تتخذ الكثير من الحذر وتحتاط "فالشوك في الورده يحمي الوردة" فالرجل المفترس يتصيد اللحظة المناسبة لينقض على الفتاة إلي هنا تنتهي نصائح الشاعر/المطرب /المحب لفتاته وتنتهي الأغنية .





والسؤال الذي يفرض نفسه علي أي مستمع للأغنية أو قارئ لها "ترى هل أستجابت الفتاة لدعوات المحب /الشاعر الذكر؟" وهل حقا تريد الفتاة أن تتحاشي أعين الرجال ؟ والسؤال الأهم هو "هل تعد تلك الطريقة في الخطاب (أعني توجيه النصائح بشكل مباشر وتقريري"هي الطريقة الأنسب في "توعية النساء بأخطار الرجال" ؟ يرى علماء النفس أن المرأة تنجذب بطبيعتها للشخص القوي الشقي (الصايع باللغة الدارجة) فهو الأقدر علي التعامل مع أحتياجاتها الأنثوية وقد ظهر في الربع قرن الأخير مصطلح bad boy او الولد الشقي الذي يمثل جاذبية خاصة للنساء علي الرغم مما يقال في العلن عن مساوئة وعدم أستحسانه وقد قام بعض الباحثين في جامعة South Carla University بإجراء أربع دراسات لأختبار مدي جاذبية bad boy للفتيات وجدت الدراسة أجابات مدهشة فعندما سئلت الفتيات موضوع الدراسة عن الصفات التي يفضلونها في شريك الحياة كانت الأجابه هي الشاب المهذب المخلص الخجول وعندما عرض علي نفس عينة الدراسة تسجيلات فيديو وسيناريوهات مكتوبة لشبان bad boys وشبان مهذبين ، سئلت الفتيان عمن كان أكثر جاذبية لهن كانت النتيجة أن أكثر من 90% من الفتيات أجبن بأن نموذج الولد الشقي bad boy كان أكثر جاذبية وغواية لهن من الشاب المهذب ، فماذا يعني ذلك ؟!





يعني ذلك ببساطة أن الشاعر يهدر وقته في الفراغ فهو يقول كلمات لا تسمعها النساء ولا ترغب في تدبرها فالمتعة كل المتعه في فكرة gaming او اللعبة فهو سباق بين ذكر جذاب أو صياد ماهر وفريسة مراوغة ومتعة الحياة في خوض تلك التجربة أو ما يسميه علماء نفس الأجتماع social psychologists " " نظرية الصراع الجنسي Sexual Conflict Theory والتي تفسر لما تنجذب المرأة إلي الرجل الصياد وهو كما يرى علماء النفس رجل الكهف قديما Caveman او ال bad boy حديثا فعلي الرغم من تحررالمرأة ومطالبتها بأستقلاليتها إلا أنها تجد ذاتها في الخضوع للرجل المسيطر القوي والقادر علي تحرير الأنثي من داخلها ثم يأتي هذا الشاعر ليوجه لها نصائح سيكون الرد عليها من قبل المرأة الحديثة هو " ....."



