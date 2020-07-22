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أخبار العالم

هأرتس: نتنياهو يستعد لخوض انتخابات جديدة نهاية 2020

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 07:35 م
صدى البلد
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شريف سيد
كشفت مصادر إلى صحيفة هأرتس الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن رغبة رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عدم الموافقة على تمرير ميزانية 2020، والدعوة إلى إجراء انتخابات عام في 20 من نوفمبر المقبل. 

وقالت المصادر إن الفوضى الموجودة في البلاد، مستحيل أن تستمر طويلا، متوقعة أن يجري نتنياهو انتخابات جديدة في نهاية 2020، حيث كانت اخر انتخابات في مارس الماضي، وهي الثالثة. 

وأضافت المصادر أنه إذا لم تسمح أزمة الفيروس التاجي للبلاد بإجراء انتخابات أخرى ، فسيظل نتنياهو رئيسًا للحكومة المؤقتة.

ورجحت الصحيفة الإسرائيلية أن يكون سبب تفكير نتنياهو في إعادة الانتخابات مرة أخرى، هو وجوده كشاهد في قضية الفساد، يناير 2021، حيث يقتنع نتنياهو بأنه سيقوم بتقديم إلتماس بعدم استطاعته إدارة البلاد، مع جلوسه داخل قفص الاتهام 3 مرات أسبوعيا. 

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