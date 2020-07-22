AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

قيد الدراسة.. الغرف التجارية تكشف معايير غلق المحلات فى مواعيد محددة واستثناءات للمدن السياحية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:02 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
قال محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك معايير لا بد من مراعاتها من أجل اتخاذ القرار بشأن تحديد مواعيد غلق المحلات.

وأضاف المصري، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة «صدى البلد»، أن مواعيد غلق المحلات سيختلف من الصيف للشتاء، وسيتحدد وفقًا لتوقيتات مريحة، ولا بد أن يتقبلها التاجر بنظام مثلما يحدث في جميع دول العالم، بينما ستكون هناك تفرقة بين مواعيد المحلات والمطاعم والصيدليات والورش.

واستكمل أنه لابد وأن تكون هناك تفرقة بين المحافظات في تحديد مواعيد غلق المحلات، مشيرًا إلى أن شرم الشيخ أو الغردقة من المناطق السياحية ستختلف مواعيد غلق المحلات فيها عن القاهرة، وخلال فترة قليلة سيتم وضع المعايير التي سيتم تطبيق هذا القرار بناءً عليها.

وتابع المصري، أن الهدف من التنظيم وضع معايير واضحة بشرط أن لا يؤثر على الموارد والعمالة، موضحًا أن ما تردد عن نية اتحاد الغرف التجارية غلق المحلات في توقيت يبدأ من التاسعة مساءً عارِ تمامًا من الصحة وأمر صعب للغاية، خاصة وأنه وقت مبكر، ولم يتحدد حتى الآن ميعاد، وأن هذا القرار ما زال قيد الدراسة.

واختتم أن هذا القرار ما زال قيد الدراسة، وسيتم البت فيه بعيدًا عن أي خسائر تتعرض لها، السوق أو تؤثر بالسلب على أي من العاملين وأصحاب المحلات التجارية وغيرها.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحركات برلمانية لتحديد مواعيد دائمة لفتح وغلق المقاهي والمحال العامة.. نواب: تساهم في عودة الانضباط العام للشارع المصري من جديد.. وتحافظ على صحة المواطنين من الأمراض

«الغرف التجارية» يفتح حوارًا مجتمعيًا حول مواعيد غلق المحلات عقب أزمة كورونا

"الأدوات الصحية" تشيد بإعلان اتحاد الغرف عن حوار مجتمعى حول مواعيد غلق المحال

غرفة المنيا تتلقى مقترحات التجار حول تحديد موعد غلق المحلات

بشرى سارة لمنتسبي غرفة القاهرة وأسرهم.. تحاليل كورونا مجانا

برلماني يشكر الحكومة على الاستجابة لمطلب تحديد ساعات غلق المحلات دعما للاقتصاد الوطني

ترشيحاتنا

هل يحرم على المضحي الجماع في العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. الإفتاء تجيب

دراسة غريبة.. الأشخاص الأكثر جلوسا في المنزل أكثر عرضة للإصابة بكورونا

المستشار محمود نصر: «الكاحول» الطرف الأضعف بمخالفات البناء ..فيديو

مصابون بكورونا.. انتشال آلاف الجثث من شوارع بوليفيا.. صور

مرتضى منصور: لا يوجد شخص يمكنه السيطرة على القناة.. فيديو

تركي آل شيخ لـ عبد الرحمن أبو زهرة: بتشرف يكون ليك دور في الفيلم اللي شغال عليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلي جديد لـ هيونداي سانتاكروز بيك أب.. صور

على الهواء.. شاهد لحظة سقوط مراسل فوق ضيفه مغشيا عليه| فيديو

اختبارات الأجواء الحارة.. هيونداي توسان 2021 تظهر فى الإمارات.. صور