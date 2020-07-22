قيد الدراسة.. الغرف التجارية تكشف معايير غلق المحلات فى مواعيد محددة واستثناءات للمدن السياحية

قال محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، إن هناك معايير لا بد من مراعاتها من أجل اتخاذ القرار بشأن تحديد مواعيد غلق المحلات.





وأضاف المصري، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة «صدى البلد»، أن مواعيد غلق المحلات سيختلف من الصيف للشتاء، وسيتحدد وفقًا لتوقيتات مريحة، ولا بد أن يتقبلها التاجر بنظام مثلما يحدث في جميع دول العالم، بينما ستكون هناك تفرقة بين مواعيد المحلات والمطاعم والصيدليات والورش.





واستكمل أنه لابد وأن تكون هناك تفرقة بين المحافظات في تحديد مواعيد غلق المحلات، مشيرًا إلى أن شرم الشيخ أو الغردقة من المناطق السياحية ستختلف مواعيد غلق المحلات فيها عن القاهرة، وخلال فترة قليلة سيتم وضع المعايير التي سيتم تطبيق هذا القرار بناءً عليها.





وتابع المصري، أن الهدف من التنظيم وضع معايير واضحة بشرط أن لا يؤثر على الموارد والعمالة، موضحًا أن ما تردد عن نية اتحاد الغرف التجارية غلق المحلات في توقيت يبدأ من التاسعة مساءً عارِ تمامًا من الصحة وأمر صعب للغاية، خاصة وأنه وقت مبكر، ولم يتحدد حتى الآن ميعاد، وأن هذا القرار ما زال قيد الدراسة.





واختتم أن هذا القرار ما زال قيد الدراسة، وسيتم البت فيه بعيدًا عن أي خسائر تتعرض لها، السوق أو تؤثر بالسلب على أي من العاملين وأصحاب المحلات التجارية وغيرها.







