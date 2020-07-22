في ذكراها الـ68.. نقابة الأشراف: ثورة 23 يوليو نموذج فريد في تلاحم الشعب وجيشه

قدمت نقابة الأشراف برئاسة محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أسمى التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري، في الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو المجيدة، والتي نحيا اليوم في ظل ثمارها الشاهدة على أن الشعب المصري العظيم لا يستسلم ولا يرضخ وقادر على مواجهة أعتى التحديات بتماسك شعبه وجيشه وتلاحمهما خلف القيادة السياسية.





وقالت النقابة في بيانها اليوم، إن ثورة يوليو أحدثت تغييرًا جذريًا في بنية المجتمع المصري، وانتصرت للفقراء والمهمشين، ضاربة نموذجًا فريدًا يحتذى به إلى اليوم فى التلاحم بين الشعب وقواته الباسلة وجنوده الشرفاء المخلصين، من أجل تحقيق تطلعات وآمال المصريين، مشيدة بالدور الذي يقوم به الجيش المصري في مواجهة كل ما يحدق بالوطن من تهديدات وأخطار على كافة الجبهات والأصعدة.



