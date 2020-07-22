4 غيابات عن الرجاء تصعب مهمته أمام الزمالك بدوري الأبطال

يلتقي الزمالك مع الرجاء في المغرب كما يستضيف الوداد نظيره الأهلي في المغرب بالذهاب على أن تكون مباراة العودة في مصر ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وذكر موقع " le360" المغربى، أنه يغيب عن فريق الرجاء في مواجهة الدفاع الحديدي المدير الفني للفريق جمال سلامي، بسبب عقوبة الإيقاف لأربع مباريات اثنتين منها مع إيقاف التنفيذ.





أضاف الموقع أنه يغيب 3 لاعبين عن الرجاء هم الثلاثي إلياس الحداد و الثنائي الكونغولي فابريس نجوما وبين مالانجو بسبب توقف الرحلات الجوية .





وكانت لجنة الأندية التابعة للاتحاد الأفريقي استقرت على خوض دور نصف النهائي من مباراتين وفقا للنظام القديم.





وينتظر مسؤولو النادي الأبيض الإخطار الرسمي من قبل الاتحاد الأفريقي بالمواعيد الرسمية للمباريات.





ومن المقرر أن تكون مباريات الذهاب يومي 25 او 26 سبتمبر المقبل على أن تكون مباريات الإياب يوم 2 أو 3 أكتوبر ، وسيكون النهائي يوم 9 أو 10 أكتوبر