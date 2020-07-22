AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلى على القمة وموقف الزمالك غامض.. ترتيب الدوري المصري قبل استئناف النشاط الرياضى

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:04 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
Advertisements
عمرو ابوبكر
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، جدول منافسات الدوري الممتاز الذي سبق وتوقف في مارس الماضي، على خلفية تجميد النشاط الرياضي في البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تستأنف مسابقة الدوري المصري لموسم 2019-2020، مجددا في السادس من شهر أغسطس المقبل، بعد قرار اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري.

ويستعرض لكم موقع صدى البلد جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، قبل توقفه بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" المتفشي حول العالم. 


و يغرد النادي الأهلي منفرداََ على قمة جدول ترتيب الدوري البطولة برصيد 49 نقطة، ويحتل المقاولون العرب وصافة الترتيب برصيد 33 نقطة، ثم فريق بيراميدز في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع برصيد 31 نقطة.


هل يعود الزمالك للمنافسة على اللقب؟

لم يقرر نادي الزمالك حتى الآن استئناف مبارياته في الدوري أم التوقف عن خوض اي لقاء كما أعلن رئيس النادي من قبل. 


وقال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك، أن الفريق يستعد جيداََ ولكن ملف استئناف مباريات الدوري فى يد الفرنسي باتريس كارتيرون لأنه على دراية كاملة بحالة اللاعبين.


فارق النقاط يريح الأهلي محلياََ وافريقياََ..

ويعتبر الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأكثر اريحية بين اندية الدوري المصري، وخصوصاََ الزمالك الذي يشارك معه في البطولة الافريقية. 


 الأهلي يتفوق بفارق نقاط كثيرة عن المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري، وهذا يعطيه الاريحية في استكمال مبارياته في الدوري وخوض لقاءات دوري ابطال افريقيا باطمئنان.


اما الزمالك فيريد أن يجمع اكبر نقاط للمنافسة على اللقب او على الاقل الوصول للمركز الثاني للحفاظ على مكانه في البطولة الافريقية العام القادم. 


لقاء القمة.. 

وقررت لجنة المسابقات  اقامة لقاء القمة، في الاسبوع الـ 21 من مسابقة الدوري المصري، بعد شهر من الان،  وتحديدًا يوم السبت 22 من أغسطس المقبل ، الساعة 9 مساء.


وحتى الآن لا يزال مصير هذه المباراة، ومباريات الزمالك بالكامل غامضا بسبب عدم صدور قرار رسمي من القلعة البيضاء باستمراره او امتناعه عن المشاركة في بطولة الدوري. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عقب قرار استئناف المسابقة المحلية.. جدول ترتيب الدوري المصري

بعد تحديد موعد الدوري رسميا.. تعرف على مباريات الجونة المتبقية

بعد الإعلان عن موعد استئناف الدوري رسميا.. مباريات الأهلي المتبقية هذا الموسم

سمير كمونة: عودة الدوري في مصلحة الكرة المصرية.. فيديو

ترشيحاتنا

200 جنيه لكل فرد.. المالية تعلن خبرا سارًا للمواطنين .. فيديو

اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدوري

أحدث صور لسد النهضة.. وزير المياه الإثيوبي يهنئ شعبه بانتهاء المرحلة الأولى من ملء الخزان

8 ساعات.. قطع المياه بعدة مناطق بالجيزة يوم الجمعة

بعد واقعة مدير حميات دمنهور.. سر عودة الإصابة بالكورونا مرة ثانية بعد التعافي

مصر تتجاوز كورونا.. 7 إجراءات حكومية جديدة لتخفيف العبء عن المواطن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ المشجر الصيفي.. بسمة بإطلالة جذابة تستعرض جمالها

بـ الأسود المكشوف.. عبير صبري تتألق بإطلالة جذابة على البحر.. شاهد

بعد واقعة مدير حميات دمنهور.. سر عودة الإصابة بالكورونا مرة ثانية بعد التعافي