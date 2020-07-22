الأهلى على القمة وموقف الزمالك غامض.. ترتيب الدوري المصري قبل استئناف النشاط الرياضى

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، جدول منافسات الدوري الممتاز الذي سبق وتوقف في مارس الماضي، على خلفية تجميد النشاط الرياضي في البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.





ومن المقرر أن تستأنف مسابقة الدوري المصري لموسم 2019-2020، مجددا في السادس من شهر أغسطس المقبل، بعد قرار اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري.





ويستعرض لكم موقع صدى البلد جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، قبل توقفه بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" المتفشي حول العالم.









و يغرد النادي الأهلي منفرداََ على قمة جدول ترتيب الدوري البطولة برصيد 49 نقطة، ويحتل المقاولون العرب وصافة الترتيب برصيد 33 نقطة، ثم فريق بيراميدز في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع برصيد 31 نقطة.









هل يعود الزمالك للمنافسة على اللقب؟





لم يقرر نادي الزمالك حتى الآن استئناف مبارياته في الدوري أم التوقف عن خوض اي لقاء كما أعلن رئيس النادي من قبل.









وقال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك، أن الفريق يستعد جيداََ ولكن ملف استئناف مباريات الدوري فى يد الفرنسي باتريس كارتيرون لأنه على دراية كاملة بحالة اللاعبين.









فارق النقاط يريح الأهلي محلياََ وافريقياََ..





ويعتبر الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأكثر اريحية بين اندية الدوري المصري، وخصوصاََ الزمالك الذي يشارك معه في البطولة الافريقية.









الأهلي يتفوق بفارق نقاط كثيرة عن المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري، وهذا يعطيه الاريحية في استكمال مبارياته في الدوري وخوض لقاءات دوري ابطال افريقيا باطمئنان.









اما الزمالك فيريد أن يجمع اكبر نقاط للمنافسة على اللقب او على الاقل الوصول للمركز الثاني للحفاظ على مكانه في البطولة الافريقية العام القادم.









لقاء القمة..





وقررت لجنة المسابقات اقامة لقاء القمة، في الاسبوع الـ 21 من مسابقة الدوري المصري، بعد شهر من الان، وتحديدًا يوم السبت 22 من أغسطس المقبل ، الساعة 9 مساء.









وحتى الآن لا يزال مصير هذه المباراة، ومباريات الزمالك بالكامل غامضا بسبب عدم صدور قرار رسمي من القلعة البيضاء باستمراره او امتناعه عن المشاركة في بطولة الدوري.



