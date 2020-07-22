كاليفورنيا تفوق نيويورك في عدد حالات الإصابة المؤكدة بـ كورونا

ومع ذلك، فإن 32.520 حالة وفاة تم تسجيلها في نيويورك، وهو المعدل الاعلى إلى حد بعيد في الإجمالي المعلن في البلاد وأكبر أربع مرات من حصيلة ولاية كاليفورنيا.





وتعتبر كاليفورنيا هي إلى حد بعيد الولاية الأمريكية الأكثر اكتظاظًا بالسكان، بما يقرب من 40 مليون شخص، بينما يوجد في نيويورك حوالي 19.5 مليون.





وكشفت بيانات الحكومة الأمريكية التي نشرت يوم الثلاثاء أن حالات الإصابة بالفيروس كورونا المُبلغ عنها والمؤكدة تقلل بشكل كبير من العدد الحقيقي للعدوى، وفقا لنتائج دراسة أجريت الشهر الماضي.





كما أن الولايات المتحدة لديها إخفاقات اختبار متسقة، كما يقول الخبراء إنها تساهم في انخفاض معدل الفيروس الفعلي.