اعتبرهم قوى مصر الناعمة.. «القاهرة تياترو» يطالب الدولة بحقوق كبار الممثلين

أطلق المخرج والاعلامى محمد فاروق، مقدم برنامج «القاهرة تياترو»، حملة اعلامية ضخمة ضد المخرجين والمنتجين الذين يرفضون الاستعانة بنجوم زمن الفن الجميل أمثال الفنانين يوسف شعبان وعبد الرحمن أبو زهرة وإنعام سالوسة وأحمد خليل واحسان الترك وغيرهم.









وطالب «فاروق»، خلال برنامجه «القاهرة تياترو»، الذى يعرض على قناة «mtc» بحقوقهم الفنية، خاصًة أنهم سيكون إضافة قوية لأى عمل فنى.









وأكد المخرج، أن «ذلك مطلب جماهيرى وقد ظهر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعى من خلال الهاشتاج الذى طرحه باسم #رجعو فنانين الزمن_ الجميل».









ولقى الهاشتاج تأييدا من رواد «فيس بوك» و«تويتر»، والجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا، مطالبًا الدولة بالتدخل الفورى فى هذا الأمر لانقاذ الفنانين الكبار الذين يعتبرون «قوى مصر الناعمة» على حد وصفه.







