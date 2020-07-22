للمدن السياحية.. الحكومة تلزم المسافرين بـ كارت المراقبة الصحية

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عدد من الإجراءات الاحترازية التي يتم العمل على تطبيقها بالتزامن مع إعادة الفتح لعدد من الأنشطة والمجالات في ظل أزمة فيروس كورونا، الذي سيتم تطبيقها اعتبارا من 26 يوليو الجاري، خاصة بحركة السفر الداخلية إلى المدن الساحلية.





وأوضحت وزيرة الصحة، في اجتماعها بمجلس الوزراء، أنه فيما يتعلق بحركة السفر الداخلية إلى المدن السياحية، فإنه يوجد خطة لحصر هذه الحركة تعتمد على قيام وزارة الصحة والسكان بطباعة كميات وفيرة من بطاقات التعريف "كارت المراقبة الصحية" تتناسب مع أعداد المتوجهين إلى المدن السياحية على أن تكون تلك البطاقات موجودة على بوابات ومنافذ دخول المحافظات وجميع وسائل النقل الجماعي.





جاء ذلك اجتماع، مجلس الوزراء، الذي استعرض تقرير تضمن متابعة لآخر المستجدات المتعلقة بتطبيق قرار رئيس الوزراء الخاص بإلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق، والفتح التدريجي لعدد من الأنشطة والمجالات، والذى بدأ تطبيقه منذ 27 يونيو الماضي.





