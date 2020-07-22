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مرأة

احذر هذه الأمراض تصيب الدماغ لعدم تناول الأطعمة الصحية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:31 م
صحة الدماغ
صحة الدماغ
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نهى هجرس
للحفاظ على صحة دماغك ، تحتاج إلى نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة بما في ذلك الأطعمة مثل المكسرات والعنب والتوت والبطاطا الحلوة والخضراوات الخضراء والفواكه والأسماك، كما يتكون 60٪ من دماغنا من الدهون ولهذا السبب من المهم إطعام جسمك الدهون الصحية، ويعد وجود أحماض أوميجا 3 الدهنية أمرًا ضروريًا أيضًا لتطوير خلايا الدماغ.

وكشفًا عن ما قدمه موقع "healthline" إليكم ابزر الأضرار التى تتعرض لها الدماغ لعدم تناول الأطعمة الصحية...

الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري أن تؤثر بشكل كبير على صحة الدماغ، وذلك لأن هذه الحالات تؤثر على ضغط الدم ، والذي بدوره يمكن أن يؤثر على الدماغ، ويمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه إلى السكتة الدماغية ونزيف الدماغ.


مرض الزهايمر
من أكثر أعراض مرض الزهايمر شيوعًا هو نسيان الأحداث في الحياة اليومية إلى الحد الذي يعيق عملك اليومي، إنه نوع من الخرف ، الذي يعالج ببطء، والعلاج في الوقت المناسب يمكن أن يبطئ تطور المرض.

ورم الدماغ 
الدماغ هو النمو غير الطبيعي لخلايا الدماغ التي تبدأ في النهاية في خلق ضغط على الدماغ مع نموه في الحجم، الأعراض الشائعة هي نوبات متكررة من الصداع والقيء والنوبات والعجز العصبي.


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احذر هذه الأمراض تصيب الدماغ لعدم تناول الأطعمة الصحية

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