هل يعود الجونة ويهرب من شبح الهبوط؟.. مشوار صعب بخبرة أهلاوية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، جدول منافسات الدوري الممتاز الذي سبق وتوقف في مارس الماضي، على خلفية تجميد النشاط الرياضي في البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.









ومن المقرر أن تستأنف مسابقة الدوري المصري لموسم 2019-2020، مجددا في السادس من شهر أغسطس المقبل، بعد قرار اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري.









ويبحث فريق الجونة عن تأمين بقائه ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، بعد قرار اتحاد الكرة باستكمال البطولة، وهو ما نطرحه في التقرير التالي:









يبحث الجونة عن تجنب صراع الهبوط في الدوري، خاصة أن الفريق يحتل المركز الحادي عشر، برصيد 20 نقطة، وتفصله 9 نقاط فقط عن إف سي مصر صاحب المركز الأخير.









وتلقى الجونة 8 هزائم في 18 مباراة خاضها، وهو معدل كبير، تسبب في ابتعاد الفريق نسبيًا عن المنافسة على احتلال أحد مراكز المربع الذهبي بالدور الأول.









وبدأ الفريق استعداداته للدوري، بخوض تدريبات مكثفة على ملعبه، في محافظة البحر الأحمر، كما حدد 3 مباريات ودية أيام 27 و28 و29 يونيو الجاري، أمام إف سي مصر والأهلي والمقاولون العرب بالقاهرة.









ورغم امتلاك الجونة بعض العناصر المميزة خاصة في خط الهجوم، إلا أنه عانى من عدم استغلال الفرص، وسجل فقط 15 هدفًا، وهو رابع أسوأ هجوم بالدوري، كما أنه دفاعيًا لم يقدم المستوى المطلوب، واستقبل مرمى الفريق 24 هدفًا.









يتسلح الجونة بخبرات اهلاوية لإنقاذ مسيرة الفريق، بعد أن عانى في بداية الموسم مع المدرب الصربي نيبوشا بداية من المدرب البرتغالي بيدرو بارني، وحقق بيدرو انتصارين في 7 مباريات مع الجونة، وتلقى هزيمتين، وتعادل 3 مرات.









يتسلح الجونة أيضًا بتوليفة الخبرة والشباب، التي تعتمد عليها إدارة النادي، وحرصت خلالها على الاستعانة بالعديد من عناصر لعبت لفريق الأهلي، وهو ما جعل البعض يطلق على الجونة "فريق الأهلي ب"، بسبب كثرة من انتقلوا من القلعة الحمراء للنادي الساحلي.







