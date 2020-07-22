تعافي ٢٥٤ مصابا بفيروس كورونا من قنا العام منذ تحويلها إلى مستشفى عزل .. صور

أعلن كمال شلبي، سكرتير عام محافظة قنا، عن تعافي و خروج ٢٥٤ حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفى قنا العام منذ تحويلها إلى مستشفى لعزل المواطنين المصابين بالفيروس.

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية للمستشفى على رأس اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل.





وأشار سكرتير عام المحافظة، إلى أنه تم التأكد من إلتزام جميع العاملين به بإرتداء الكمامات والجوانتيات والحفاظ على مستوى النظافة، والتأكد من توزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين طبقا للمقننات.





وأوضح شلبى، أن الأجهزة متوفرة بالمعمل وجميع المستلزمات متوفرة ويتم عمل جميع التحاليل المطلوبة.





وأكد، أن جميع الأدوية الواردة في بروتوكول الوزارة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد متوافرة في الصيدلية بكميات جيدة.





وتابع شلبى، أن مخزون المستلزمات الوقائية بمخزن المستشفى تكفى احتياجات الأطقم الطبية وفريق التمريض خلال الأيام المقبلة.





واستمع شلبى، من مدير المستشفى إلى إجراءات التعامل مع المرضى والجهود المبذولة للتعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا بالتنسيق مع مستشفيات العزل الأخرى وصرف الأدوية لحالات العزل المنزلي.





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