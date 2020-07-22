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رياضة

في ثاني تجاربه الودية.. سموحة يتعادل مع الحرس بهدف لكل فريق

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:52 م
لقاء سموحة والحرس
لقاء سموحة والحرس
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حسام الحارتي

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على مضيفه حرس الحدود بهدف لكل فريق في المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم ضمن استعدادات سموحة لاستئناف مباريات الدورى العام. 

أحرز هدف سموحة الوحيد اللاعب ناصر ماهر فى الدقيقة 18 من المباراة وتعادل حرس الحدود فى الوقت بدل الضائع من المباراة.

 وحرص حمادة صدقي المدير الفني لنادي سموحة على إشراك ناشئي الفريق لإعطائهم الفرصة والوقوف على مستواهم وإمكانية الدفع بهم فى المباريات الرسمية.


ومن المقرر أن يواجه سموحة الأهلى على ملعب مختار التتش، فى الخامسة من مساء يوم الجمعة المقبل فى تجربة ودية جديدة، ضمن ست وديات اتفق  الجهاز الفنى على خوضها قبل استئناف البطولات المحلية.
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