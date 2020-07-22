حماة الوطن ينظم مؤتمرا تنسيقيا مع أمناء المحافظات لترتيب إدارة الانتخابات النيابية

اجتمع اليوم اللواء محمد على بلال أمين عام حزب حماة الوطن، مع أمناء الحزب بالمحافظات المختلفة فى مؤتمر تنسيقى لوضع الأسس والخطوات الازمة لإدارة العملية الانتخابية القادمة لكل من مجلسى الشيوخ والنواب.





جاء ذلك بحضور اللواء فؤاد عرفة النائب الاول لرئيس الحزب إضافة إلى عدد من نواب الحزب.



