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برلمان

حماة الوطن ينظم مؤتمرا تنسيقيا مع أمناء المحافظات لترتيب إدارة الانتخابات النيابية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:10 م
انتخابات
انتخابات
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عبد الرحمن سرحان
اجتمع اليوم اللواء محمد على بلال أمين عام حزب حماة الوطن، مع أمناء الحزب بالمحافظات المختلفة فى مؤتمر تنسيقى لوضع الأسس والخطوات الازمة لإدارة العملية الانتخابية القادمة لكل من مجلسى الشيوخ والنواب.

جاء ذلك بحضور  اللواء فؤاد عرفة النائب الاول لرئيس الحزب إضافة إلى عدد من نواب الحزب.

ويشارك حزب حماة الوطن ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، التي تخوض انتخابات مجلس الشيوخ، وتضم ١١ حزبا، على رأسها حزب مستقبل وطن والشعب الجمهوري والوفد والمصري الديموقراطي والحرية المصري والتجمع ومصر الحديثة والمؤتمر والحركة الوطنية والإصلاح والتنمية.
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