مانشستر يونايتد يتعادل مع وست هام في الدوري الإنجليزي ..فيديو

سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل مع نظيره نادي وست هام بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح ميشيل أنطونيو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء، لينهي أحداث النصف الأول من اللقاء بتقدم فريقه اللندني.







وفي الشوط الثاني، عادل جرينوود النتيجة لفريقه مانشستر يونايتد في الدقيقة 51، من تسديدة قوية، ليرفع عدد أهدافه في الدوري الإنجليزي للهدف العاشر هذا الموسم، ويتقاسم الفريقان نقاط المباراة.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 63 في المركز الثالث بصفة مؤقتة، ورصيد وست هام للنقطة 38 في المركز الخامس عشر.