الحذر مطلوب.. شريف الجبلي: الحكومة تتخذ قرارات عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجيا

ويستعرض صدى البلد قرارات الحكومة بشأن عودة عمل الأنشطة الاقتصادية بشكل تدريجي:



أولا: استمرار غلق الشواطئ العامة والحدائق العامة والمتنزهات على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية وذلك للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول لسهولة التحكم في عدد المرتادين من خلال التذاكر التي سيتم طباعتها يوميًا.





ثانيا: السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والمطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل على أن يتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية "المولات" الساعة 10 مساء، لاسيما وأننا في فترة فصل الصيف.





ثالثا: زيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم والكافتيريات، والمقاهي مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية هذا إلى جانب استمرار تطبيق ما نص عليه القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالسينمات والمسارح، وهو ألا تزيد نسبة الإشغال في تلك المنشآت عن 25% من الطاقة الاستيعابية.





رابعا: فيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى التوافق على أن تتم بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر المبارك من نقل للصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة.





خامسا: قيام وزارة الأوقاف بوضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالعودة التدريجية لأداء صلاة الجمعة بالمساجد، وعرض ذلك على لجنة إدارة الأزمة في الاجتماعات القادمة.





سادسا: السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصًا فقط وبشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص.



