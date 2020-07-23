ديوان موظفي فلسطين: من المهم أن تتمتع الدول بالبنية التحتية والتشريعية قبل اعتماد نموذج التوظيف على أساس المهارة

أكد موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام – دولة فلسطين، أنه لا يمكن إنكار دور الشهادة في التوظيف وأهميته .





وأضاف أبو زيد: لكن من الضروري تحقيق توازن بين الشهادة والمهارة وصقل الموهبة بالمعرفة ومن المهم ان تتمتع الدول بالبنى التحتية والتشريعية الكافية قبل اعتماد نموذج التوظيف على أساس المهارة.





جاء ذلك خلال الندوة الافتراضية "التوظيف على أساس المهارات وليس الشهادة الجامعية" التي عقدتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية.





وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة أن الهدف من الندوة تشجيع أصحاب العمل لمراجعة ممارسات التوظيف لديهم، والتفكير النقدي في كيفية دعم المبادرات الخاصة من أجل تنويع وتعزيز فاعلية القوى العاملة وقدراتها الأدائية.



