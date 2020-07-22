فنون جميلة حلوان: لا صحة لوجود دورات داخل الكلية لتأهيل طلاب الثانوية العامة لاختبارات القدرات

وصرح الدكتور احمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان لصدى البلد ، انه بالنسبة لاختبارت القدرات للتقدم لدخول الكلية لطلاب الثانوية العامة و عن صحة وجود كورسات تدريبية لتأهيل الطلاب لهذه الاختبارات تابعة لجامعة حلوان او داخل الكلية : فان هذا غير صحيح و ان هذه الدورات تم الغاؤها من حوالى 6 سنوات و لن يتم تطبيقها هذا العام .





و اضاف : انه يجب لاداء الاختبارات ، الدخول على موقع مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالى و تسجيل بيانات الطالب اولا، ثم يتجه الطالب لموقع جامعة حلوان ويسجل بياناته مرة اخرى لكى يظهر له كود الدفع الخاص بالمصروفات الخاصة باختبارات القدرات و قدرها 400 جنيه فقط .





واوضح انه بعد ذلك يحتفظ الطالب بهذا الكود ويتوجه الى خدمات الدفع الالكترونى و هى 9 اماكن يمكن الدفع من خلالها، ومن ضمنها خدمات دفع "فورى و مصارى و البريد المصرى و البنوك" و غيرها .





ونوه إلى أنه بعد الدفع، يجب على الطالب الاحتفاظ بإيصال السداد؛ لتسجيله على موقع الجامعة، ثم يظهر للطالب موعد الاختبار الخاص به، الذى يجب الالتزام به .





وأشار "هنو" لصدى البلد الى انه تم تحديد طرق الدفع الالكترونية؛ حفاظا على سلامة الطلاب ومنع التجمعات و الالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا .









كما نوه الى ان الجامعة ستتخذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية الطلاب من فيروس كورونا و الحفاظ على سلامتهم .





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