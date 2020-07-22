فنون جميلة حلوان: لا صحة لوجود دورات داخل الكلية لتأهيل طلاب الثانوية العامة لاختبارات القدرات

تنطلق خلال ايام أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2020 ، وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصريين الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة . حيث انه من المقرر تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8/8/2020 حتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020، تيسيرًا على الطلاب
وذلك وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات؛ حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين علي تنظيم هذه الاختبارات بالكليات.
وصرح الدكتور احمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان لصدى البلد ، انه بالنسبة لاختبارت القدرات للتقدم لدخول الكلية لطلاب الثانوية العامة و عن صحة وجود كورسات تدريبية لتأهيل الطلاب لهذه الاختبارات تابعة لجامعة حلوان او داخل الكلية : فان هذا غير صحيح و ان هذه الدورات تم الغاؤها من حوالى 6 سنوات و لن يتم تطبيقها هذا العام .
و اضاف : انه يجب لاداء الاختبارات ، الدخول على موقع مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالى و تسجيل بيانات الطالب اولا، ثم يتجه الطالب لموقع جامعة حلوان ويسجل بياناته مرة اخرى لكى يظهر له كود الدفع الخاص بالمصروفات الخاصة باختبارات القدرات و قدرها 400 جنيه فقط .
واوضح انه بعد ذلك يحتفظ الطالب بهذا الكود ويتوجه الى خدمات الدفع الالكترونى و هى 9 اماكن يمكن الدفع من خلالها، ومن ضمنها خدمات دفع "فورى و مصارى و البريد المصرى و البنوك" و غيرها .
ونوه إلى أنه بعد الدفع، يجب على الطالب الاحتفاظ بإيصال السداد؛ لتسجيله على موقع الجامعة، ثم يظهر للطالب موعد الاختبار الخاص به، الذى يجب الالتزام به .
وأشار "هنو" لصدى البلد الى انه تم تحديد طرق الدفع الالكترونية؛ حفاظا على سلامة الطلاب ومنع التجمعات و الالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا .
كما نوه الى ان الجامعة ستتخذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية الطلاب من فيروس كورونا و الحفاظ على سلامتهم .
الجدير بالذكر انه يتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، على الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg