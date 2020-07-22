برلماني: تدخل مصر في ليبيا يوقف العربدة التركية والإخوانية للأبد

قال النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تدخل مصر في ليبيا سيؤدي إلى تحجيم التدخلات التركية في كامل المنطقة العربية، مؤكدا أنه بداية لوقف عربدة أردوغان وتنظيم الإخوان في ليبيا بعد سنوات من النهب والفوضى.





وأضاف المغازي في بيان له، أن قرار مجلس النواب بالموافقة على إرسال عناصر قتالية إلى خارج البلاد هز الإرهابيين ودفعهم لمراجعة حساباتهم وخططهم، فالجيش المصري العظيم سيكون في مواجهتهم وهو ما ينبغي أن يستعدوا له بألف حساب.





وشدد على أن الأوضاع الأمنية اصبحت خطر جدا في ليبيا، ولم يكن ممكنا الصمت من جانب مصر، متوجها بالتحية إلى الرئيس السيسي، لشجاعته في اتخاذ قرار التدخل العسكري المباشر في ليبيا، وتأييد البرلمان لهذه اللحظة التاريخية.



