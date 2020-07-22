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برلمان

برلمانية: عودة المؤتمرات والاجتماعات بحد أقصى 50 فرداً يؤكد أننا على الطريق الصحيح

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:08 م
رئيس الوزراء مصطفى
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
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ماجدة بدوى
أكدت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، أن القرارات التى اتخذتها الدولة الحكومة اليوم تبشر بالخير وتؤكد أن الدوله المصرية استطاعت أن تدير جائحة كورونا باقتدار وهذا ما نراه اليوم من قرارات جديدة وهي تخفيف الإجراءات والسماح بعودة الحياة بشكل تدريجي من خلال عودة المؤتمرات والاجتماعات مع الأخذ فى الإعتبار كافة الإجراءات الاحترازية.

وتابعت حلاوة فى تصريحات خاصة لصدي البلد ، قرار الحكومة اليوم السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات، بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصًا فقط، وبشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص ، يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح فى طريق عودة الحياة إلى طبيعتها. 

وأضافت عضو مجلس النواب ، أنه بالنسبة لعدد 50 مشاركا فى المؤتمرات الرسمية هو عدد جيد كبداية للعودة إلى النشاطات العلمية والثقافية واللقاءات التى تحتاج إلى وجود خبراء ومتخصصين لعقد مؤتمر وطرح أفكار جديدة ، لافتة أننا الفترة القادمة سنرى إنفراجة كبيرة فى الازمة بفضل القيادة الحكيمة للدوله التى لم تتوان لحظة واحدة عن متابعة كافة تفاصيل الازمة.
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