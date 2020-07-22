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أخبار العالم

البحرية الليبية تحذر من اقتراب أي قطعة بحرية تركية للمياه الإقليمية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:40 م
صدى البلد
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حسام رضوان
هدد الجيش الوطني الليبي باستهداف أي قطع بحرية تركية من التواجد بالمياه الإقليمية الليبية. . بحسب "العربية".

وحذّرت البحرية الليبية من أن أي قطعة بحرية تركية تحاول اختراق المياه الليبية.

وأكدت البحرية الليبية أنه قادرة على تدمير أي هدف يقترب من سواحلها.

وأعلنت البحرية الليبية جاهزيتها الكاملة لصواريخ دفاع جو واختبار قواعد إطلاق صواريخ تزن 3 أطنان.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إن  سلاح الجو قادر على استهداف أي منطقة داخل البلاد، وأن القوات البرية جاهزة لخوص أية معارك. 
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