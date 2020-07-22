احذر .. المياه العادية تسبب أضرارا لدورة تبريد السيارة





وقالت الشركة إن مياه الشرب العادية مجانية بالفعل ولكنها تكلف السيارة الكثيرة نتيجة لوجود الاملاح فيها والتي تؤدي إلى تكون الصدأ في دورة التبريد في السيارة وتقليل العمر الافتراضي لأجزاء التبريد في السيارة مثل الترموستات ، وطلمبة المياه والردياتير.





وأاكدت الشركة أن المياه العادية قد تكون على عكس وقالت الشركة إن مياه الشرب العادية مجانية بالفعل ولكنها تكلف السيارة الكثيرة نتيجة لوجود الاملاح فيها والتي تؤدي إلى تكون الصدأ في دورة التبريد في السيارة وتقليل العمر الافتراضي لأجزاء التبريد في السيارة مثل الترموستات ، وطلمبة المياه والردياتير.وأاكدت الشركة أن المياه العادية قد تكون على عكس مياه التبريد المصنعة خصيصا للسيارات والمقاومة للصدأ والخالية من السيليكا وهذا ما يجعل المياه المصنعة تعطي للسيارة عمرا افتراضيا أطول لكل اجزاء دورة التبريد كما تضمن جودة تبريد أعلى.



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وأكدت الشركة أن اختيار المياه يكون حسب جودة دورة التبريد في السيارة فلو كانت دورة التبريد جديدة في السيارة فيمكن استخدام نوع معين ولو كانت متهالكة أو فيها صدأ فيمكن اختيار نوع اخر وبالتالي فإن دورة تبريد السيارة تتوقف بشكل كبير على استخدام المياه العادية وليست المخصصة للتبريد.



أكدت شركة ايسين للزيوت في مصر أنه في حال عثور صاحب السيارة على صدأ في قربة المياه عند فتحها فهذا الامر يعود إلى استخدام المياه العادية من الصنبور أو مياه الشرب.