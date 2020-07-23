داخل مصنع مثلجات .. ضبط 2 طن شوكولاته فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.
أسفرت جهود الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع المثلجات بدائرة مركز شرطة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، لحيازته 2,026 طن سلع غذائية " شوكولاته – مكسبات طعم ورائحة، غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.