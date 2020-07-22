AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تقرير: تحويل آيا صوفيا إلى مسجد رمز للديكتاتورية الرئاسية لأردوغان

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:54 م
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
ارجع موقع مؤسسة أوبن ديموكراسي، المعنية بحقوق الإنسان، السبب وراء القرار التركي بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيش فيها النظام التركي وشعبه وفشله في إنقاذ الموقف. 

وقال الموقع إنه رغم امتلاك نظام أردوغان الوقت الكافي لتحسين الأمور حتى الانتخابات المقبلة المقرر لها 2023، إلا أنه من الواضح فشله في تحقيق ذلك ليلجأ إلى مبادرات جديدة عسكرية دولية مثل تدخله في ليبيا وسوريا أو ربما أيديولوجية مثلما فعل في قضية آيا صوفيا. 

ورأى أن تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، يحول تركيا إلى مزيد من الخطة الأردوغانية في امتلاك دولة ذات الحزب الإسلامي الواحد دون أي تعدد يذكر. 

وقال الموقع إن تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، جاء ضمن الإجراءات التي يقوم بها أردوغان ليتحول نظام حكمه إلى الحزب الواحد، وذلك عقب التصويت على قانون تعدد النقابات العمالية، وخاصة نقابة المحامين، والذي يتيح تشكيل أكثر من نقابة للمحامين، ما يهدد استقلال القضاء. 


واختتم التقرير الحديث عن قرار تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، باعتباره غرض مقصود به أن يكون رمزا دائما للديكتاتورية الرئاسية لأردوغان على شعبه. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترسِّخ للديكتاتورية.. مؤشر الفتوى: أردوغان يستخدم سلاح الفتاوى الإخوانية لصالح أطماعه في ليبيا وسوريا واليمن

الإفتاء: أردوغان يستخدم سلاح الفتاوى لتثبيت استبداده في الداخل وتبرير أطماعه في الخارج

الإفتاء: تحويل آيا صوفيا لمسجد لعبة سياسية خطيرة.. وأردوغان يزعم حماية المقدسات

آيا صوفيا.. الشيطان يعظ

الفساد يلاحقه.. محلل تركي: أردوغان لن يحصل على 30% من أصوات الأتراك في الانتخابات

آيا صوفيا .. مجلس الكنائس العالمي يوجه رسالة عاجلة إلى أردوغان

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: لا يوجد شخص يمكنه السيطرة على القناة.. فيديو

لا ننخدع بالتصريحات.. رئيس قطاع نهر النيل الأسبق: مصر تتفاوض والسد العالي خلفه 130 مليار متر مكعب

معروض على الأهلي.. يوسف أوباما يرفض التجديد للزمالك بفرمان من والده .. فيديو

المصري فوق.. صلاح وتريزيجيه وحجازي يكتبون التاريخ في بلاد الإنجليز

قرار جمهوري بـ مد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى

أحمد حجازي يعود مع وست بروميتش ألبيون للدوري الإنجليزي رسميًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلي جديد لـ هيونداي سانتاكروز بيك أب.. صور

على الهواء.. شاهد لحظة سقوط مراسل فوق ضيفه مغشيا عليه| فيديو

اختبارات الأجواء الحارة.. هيونداي توسان 2021 تظهر فى الإمارات.. صور