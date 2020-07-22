تقرير: تحويل آيا صوفيا إلى مسجد رمز للديكتاتورية الرئاسية لأردوغان

ارجع موقع مؤسسة أوبن ديموكراسي، المعنية بحقوق الإنسان، السبب وراء القرار التركي بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيش فيها النظام التركي وشعبه وفشله في إنقاذ الموقف.





وقال الموقع إنه رغم امتلاك نظام أردوغان الوقت الكافي لتحسين الأمور حتى الانتخابات المقبلة المقرر لها 2023، إلا أنه من الواضح فشله في تحقيق ذلك ليلجأ إلى مبادرات جديدة عسكرية دولية مثل تدخله في ليبيا وسوريا أو ربما أيديولوجية مثلما فعل في قضية آيا صوفيا.





ورأى أن تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، يحول تركيا إلى مزيد من الخطة الأردوغانية في امتلاك دولة ذات الحزب الإسلامي الواحد دون أي تعدد يذكر.





وقال الموقع إن تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، جاء ضمن الإجراءات التي يقوم بها أردوغان ليتحول نظام حكمه إلى الحزب الواحد، وذلك عقب التصويت على قانون تعدد النقابات العمالية، وخاصة نقابة المحامين، والذي يتيح تشكيل أكثر من نقابة للمحامين، ما يهدد استقلال القضاء.









واختتم التقرير الحديث عن قرار تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، باعتباره غرض مقصود به أن يكون رمزا دائما للديكتاتورية الرئاسية لأردوغان على شعبه.



