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عشم إبليس فى الجنة.. نصر علام: المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي عن السد سينتج عنها اتفاق ملزم أو شهادة رسمية بتعنت إثيوبيا.. ولن نتنازل عن قطرة من مياه النيل.. وأمريكا تبحث وقف معونات لـ أديس أبابا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:00 م
سد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي
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محمد وديع
محمد نصر علام:
* إثيوبيا المستفيد الأكبر من عرقلة المفاوضات وعدم الوصول لاتفاق
* اديس أبابا تراهن على إضاعة الوقت والمراوغة لإتمام عملية بناء السد
* مصر لن تترك حقها في مياه النيل.. وعشم إبليس في الجنة لمن يتصور ذلك
* أتوقع دور أكبر للمراقبين في المفاوضات المقبلة لمنع الخروج عن الإطار


أكد الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، أن التفاوض تحت مظلة الاتحاد الأفريقي حول "سد النهضة" سينتج عنه إما اتفاق ملزم أو شهادة رسمية من الاتحاد الأفريقي بالتعنت الإثيوبي.
 
وتساءل وزير الري الأسبق، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن ما الذي يمكن لمصر أن تحاوله الآن تحت مظلة الإتحاد الأفريقى؟ .. وجاء الرد بأن يكون :"محاولة تذليل العقبات بأكثر قدر من الصبر والثبات، وإثبات المخالفات الإثيوبية رسميا تحت المظلة الأفريقية، والخروج بواحدة من النتيجتين المنتظرين إمّا (إتفاقية ملزمة) أو (تعنت أثيوبى يشهد علية الإتحاد الإفريقى) والتحرك تبعا للنتيجة الفعلية.

المستفيد من عرقلة المفاوضات
وقال علام إن ما يكتبه هو دردشة وعصف ذهنى مع أصدقاء الصفحة، متسائلا من المستفيد فى حالة عدم التوصل لإتفاق حول سد النهضة؟ 

وأجاب الوزير بالطبع أثيوبيا.. مستشهدا بما فعلته تركيا مع العراق، حيث بدأت بإتفاق جزئى حول التخزين وبعد ذلك لم تستمر في المفاوضات، وكلنا نرى مايحدث فى العراق من جفاف.

وأضاف على ماذا تراهن أثيوبيا؟ تراهن على إنتهاء بناء السد وتخزينه من خلال المراوغة والكذب والخداع لإضاعة الوقت، وفرض الأمر الواقع، مع الادعاء بأن الظروف تكون غير مواتية لتوجيه ضربة عسكرية لها.

وقال من يحمى أثيوبيا؟ واجاب:" كثيرون ومنهم الكتلة الغربية ولا ننسى القاعدة التركية فى الصومال، والأخرى كما نسمع عنها فى مطار أديس أبابا وإتفاقية الدفاع المشترك بين أثيوبيا وتركيا وغيرها من الأفعال المخزية من أردوغان.

وتساءل.. هل ممكن أن تترك مصر حقها؟ وأجاب:"ده عشم إبليس فى الجنة - إستحالة حدوثه!! ولكن كل حاجة لها خدمتها وفرشتها ووقتها!!

وتساءل كيف ستكون المفاوضات المقبلة؟ وقال فى رأيى ستكون مشابهة للماضية مع دور أكبر للمراقبين لوقف أى خروج عن الإطار الذى تم الإتفاق عليه!! مضيفا أن الوصول الى الإتفاق المأمول صعب ولكنه يستحق المحاولة الجادة!!

وقف المعونات 
وحسب مجلة "فورين بوليسي" فقد طلبت وزارة الخزانة الأمريكية خلال شهر يوليو الجاري، من وزارة الخارجية الأمريكية عرضًا موجزًا لجميع المساعدات التي تعهدت بها الولايات المتحدة لإثيوبيا، الخطوة التي قال ثلاثة مسؤولين، إنها تهدف إلى حجب بعض أو كل المساعدات غير الإنسانية كوسيلة ضغط إذا توقفت المفاوضات، رغم إن أي قرار حول المساعدة الأمريكية أو حجبها، يعود إلى البيت الأبيض أو الكونجرس.

وقال عدد من المسؤولين إنه ليس من الواضح ما هي المساعدة المحددة التي سيتم حجبها إذا نفذت الإدارة الخطة قيد النظر.

ووفقًا للمجلة فإحدى نقاط النفوذ قيد المناقشة هي مشروعات من مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، يمكن أن تحفز استثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار في إثيوبيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة قدمت في العام المالي 2019، نحو 824.3 مليون دولار مساعدة لإثيوبيا، منها 497.3 مليون دولار مساعدات إنسانية.

وشدد المسؤولون على أنه لن يتم تعليق تمويل المساعدات الإنسانية. ورفض متحدث الخزانة، التعليق على مزيد من المداولات بين الوكالات، كما لم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق، وفقًا لفورين بوليسي.

وقال مسؤولون أمريكيون، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إن البعض في وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عارضوا وقف المساعدة لإثيوبيا، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بالعلاقات المتوترة بالفعل بين أديس أبابا وواشنطن في مرحلة محفوفة بالمخاطر في التحول السياسي في إثيوبيا.

وقال أحد المسؤولين إن وزارة الخارجية "تسير ببطء" لطلب وزارة الخزانة. 
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