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فن

نقابة المهن الموسيقية تصدر بيانا حول رعاية أعضائها الصحية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:59 م
هاني شاكر
هاني شاكر
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نبيل العدوي
أكد مجلس نقابة المهن الموسيقية على رفضه التام لكل محاولات تشويه انجازات المجلس الحالي على مدار السنوات الماضية مع وجود الفنان الكبير هاني شاكر نقيبا للموسيقيين ومعه مجموعة من الفنانين اصحاب الخبرات الفنية والادارية والنقابية ممن اختارتهم الجمعية العمومية.

وأشار المجلس عبر بيان صحفي رفضه لما تردد على لسان احد اعضاء الجمعية العمومية في احد لقائاته التليفزيونية بالخطأ بأن  وزارة التضامن صرفت معاشا لاصحاب الدخول اليومية من اعضاء النقابة وليس نقابة المهن الموسيقية وهذا الامر يخالف الواقع تماما حيث لم تمنح الوزارة قيمة الاعانة المقررة لمجلس النقابة لصرفها على الاعضاء بل قامت النقابة على مدار ثلاثة اشهر بصرف اعانة وقتية من ميزانيتها للأعضاء العاملين غير الموظفين واصحاب الرواتب الشهرية، هذا بخلاف استمرار صرف المعاشات في موعدها وايضا المبالغ الكبيرة التي تتكبدها النقابة في العلاج والرعاية الصحية لاعضائها، كل ذلك في ظل الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتداعياتها عقب انتشار فيروس كورونا المستجد ونتح عنها توقف تام بكافة الانشطة والفعاليات الفنية على مستوى الجمهورية مما أدى إلى توقف كافة الموارد المالية خلال الفترة المنقضية.

وأضاف بيان النقابة: في ظل وجود الازمة ومجلس النقابة في انعقاد مستمر وتم التعامل بمنتهى الحيدة والشفافية ازاء تلك الاوضاع، ولولا وفاء المجلس ونقيبه والتزاماتهم باعادة ترتيب اوراق النقابة من جديد ووضع شعار كرامة المهنة وكرامة الفنان نصب اعينهم ورسم سياسة رشيدة للحفاظ  على موارد النقابة وزيادة قيمة الودائع وفي نفس الوقت القدرة على الوفاء بالتزاماتنا خاصة تجاه مشروع العلاج والمعاشات وزيادتها بنسب جيدة حتى اليوم، وهذا ماتحقق خلال خلال الدورتين الماضية والحالية، لما استطاع المجلس صرف تلك الاعانات رغم انه في علم الغيب متى تنتهي تلك الازمة والى متى تصمد ميزانية النقابة امام تلك الازمة.

وفي إطار مساعي نقابة المهن الموسيقية لاستئناف الموسيقيين عملهم عقد الفنان هاني شاكر اجتماعا مع الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة يرافقه وفد من مجلس النقابة تم خلاله مناقشة المذكرة التوضيحة لوجهة نظر النقابة بطلب بدء النشاط الموسيقي والغنائي، وضمت المذكرة أيضا خطة النقابة في إتخاذ كافة الإحتياطات والتدابير الإحترازية ضمن الخطة الشاملة للدولة، ولاقت المذكرة قبولآ لدي رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيرس كورونا وتفهم وجهة نظر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين والوفد المرافق وأن القرارات القادمة سوف تراعي ماجاء بالمذكرة وأن الدولة تراعي في كل قراراتها الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين وأنه سوف يكون هناك قرارات قريبا تخفف من وطأة الازمة تدريجيا حتى تعود الحياة إلي ماقبل الجائحة.
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