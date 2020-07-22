الاجمالي يتجاوز 10000.. طوكيو تسجل 200 إصابة جديدة بكورونا في يوم

أعلن حاكم كويكي يوريكو، اليوم الأربعاء، عن أن طوكيو سجلت أكثر من 200 حالة جديدة من حالات الإصابة بالفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما رفع حصيلة العاصمة إلى أكثر من 10.000 حالة.





وسجلت العاصمة اليابانية أكثر من 100 حالة في اليوم لمدة 14 يومًا على التوالي، مع تأكيد أعلى زيادة يومية بلغت 293 الأسبوع الماضي.





وقال يوريكو للصحفيين "لا يوجد رقم نهائي حتى الآن لكن عدد القتلى تجاوز 200، حوالي 230-240 شخصا"





ومن ناحية أخرى، أكد محافظ أوساكا أن حوالي 120 إصابة جديدة يوم الأربعاء، مسجلة أعلى زيادة يومية، حسبما قال الحاكم هيروفومي يوشيمورا.





وأضاف المسؤول أنه تم اكتشاف ما يقرب من 70 في المائة من جميع الحالات في المحافظة في الأشخاص في سن الثلاثين أو أصغر.