البيتزا بطريقة صحية وأحلى من المحلات



البيتزا من الأكلات التى يقبل عليها الكثيرين على تناولها يمكن تحضيرها بطريقة سهلة وسريعه أحلى من المحلات إليك طريقة تحضير البيتزا بتكلفة أقل على طريقة الشيف إلهام فتحى



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المقادير لتحضير البيتزا ..

- شرائح صدور فراخ.





- مكوّنات العجينة:





طريقة التحضير للبيتزا

- للحصول على عجينة متماسكة فى يتم وضع الدقيق في القليل من الملح والزيت وعجنها جيدًا ونضع العجينة



- في اناء مدهون بالزيت يتم وضع العجينة وتغليفها وتركها تتخمر لمدة ساعة واحدة.

- توضع الحشوة فوق البيتزا ثم توضع العجينة في الفرن..

- كوب جبنة مبشورة.- كوب صلصة باربكيو.- 2 ملعقه صلصة طماطم.- ثمرة فلفل أخضر- رشة من الملح- بصلة مقطعة شرائح.- رشة من الملح.- ربع كوب زيت.- رشة سكر.- ملعقة كبيرة خميرة .- كوب واحد ماء دافئ.- 3 أكواب دقيق.- في طاسه نضع صدور الدجاج المقطعة مع رشة ملح و قليها حتى تنضج وتفرد العجينة