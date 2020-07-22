AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

البيتزا بطريقة صحية وأحلى من المحلات

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:59 م
البينزا
البينزا
Advertisements
لمياء الياسين
البيتزا من الأكلات التى يقبل عليها الكثيرين على تناولها يمكن تحضيرها بطريقة سهلة وسريعه أحلى من المحلات إليك طريقة تحضير  البيتزا بتكلفة أقل على طريقة الشيف إلهام فتحى
المقادير لتحضير البيتزا ..
    - كوب جبنة مبشورة.
    - كوب صلصة باربكيو.
    - 2 ملعقه صلصة طماطم.
    - ثمرة فلفل أخضر
    - رشة من الملح
    - بصلة مقطعة شرائح.
    - شرائح صدور فراخ.

    - مكوّنات العجينة:

    - رشة من الملح.
    - ربع كوب زيت.
    - رشة سكر.
    - ملعقة كبيرة خميرة .
    - كوب واحد ماء دافئ.
    - 3 أكواب دقيق.

طريقة التحضير للبيتزا

- للحصول على عجينة متماسكة فى يتم وضع الدقيق في القليل من الملح والزيت وعجنها جيدًا ونضع العجينة
- في اناء مدهون بالزيت يتم وضع العجينة وتغليفها وتركها تتخمر لمدة ساعة واحدة.
-  في طاسه نضع صدور الدجاج المقطعة  مع رشة ملح و قليها حتى تنضج وتفرد العجينة
-  توضع الحشوة فوق البيتزا ثم توضع العجينة في الفرن..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل صوص البيتزا بأسهل الخطوات.. فيديو

أحلى من المحلات.. أسرع طريقة لتحضير البيتزا

سر البيتزا البيتي .. إليك الخطوات بالفيديو

طريقة عمل بيتزا الباذنجان اللذيذة

وفّري فلوسك.. طريقة عمل عجينة البيتزا الأصلية في البيت

وفري فلوسك.. طريقة عمل البيتزا الرقيقة في البيت

ترشيحاتنا

كل يوم هكلمكم عليه.. أحمد موسى يوجه رسالة مهمة للمواطنين عن تركيب ملصق المرور

بعد مهاجمته على فيسبوك .. شذى لـ صدى البلد: لن أفصح عن اسمه الآن وهذا الفنان بـ وشين

اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدوري

فى ذكرى ميلاد وردة .. أسرار وخبايا زيجاتها وقصة الحكم بإعدامها

الحكومة تقرر استمرار منع إقامة الأفراح فى الفنادق والشوارع.. فيديو

أحمد موسى: السراج والمشري وصنع الله والكبير وشكشك يصلون تركيا فى زيارة سرية

AdvertisementS

اخبار الفن .. الموت يفجع منة عرفة.. العثور على مذيعة مقتولة وعارية فى ظروف غامضة.. أحدث ظهور لـ فريدة فهمى

الحكومة : فتح المقاهي والمطاعم حتى 12 ليلا بنسبة إشغال 50 % .. وغلق المحال والمولات 10 مساء

أحمد حجازي يعود مع وست بروميتش ألبيون للدوري الإنجليزي رسميًا

200 جنيه لكل فرد.. المالية تعلن خبرا سارًا للمواطنين .. فيديو

دراسة غريبة.. الأشخاص الأكثر جلوسا في المنزل أكثر عرضة للإصابة بكورونا

حقيقة وفاة الطفل حسوني متسابق Arabs Got Talent بسبب السمنة

انفراجة جديدة.. الوزراء يخفض الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا

إدارة ترامب تعاقب إثيوبيا وتدرس حجب مساعدات بسبب سد النهضة

بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو وعيد الأضحى.. قرار جمهورى بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

وزير الرى السابق لـ صدى البلد: 10 سنوات الوقت المثالي لملء سد النهضة

8 ساعات.. قطع المياه بعدة مناطق بالجيزة يوم الجمعة

وزير داخلية الوفاق يتراجع ويزيل تغريدته ضد الجيش المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر هذه الأمراض تصيب الدماغ لعدم تناول الأطعمة الصحية

الشرطة الامريكية تعتدي على طاقم التلفزيون الروسي في بورتلاند.. موسكو ترسل مذكرة احتجاج

مع اقتراب عيد الأضحى.. طريقة تخزين الرقاق الطري والناشف بشكل صحيح