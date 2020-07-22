أحمد موسى يعرض مشادة بين عناصر النهضة ونواب في البرلمان التونسي





ويأتي ذلك خلال زيارة قام بها رئيس الجمهورية في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء لكل من مقر قيادة فيلق القوات الخاصة للجيش الوطني بمنزل جميل من ولاية بنزرت ومقر وزارة الداخلية بالعاصمة، وذلك لتفقد التشكيلات العسكرية والأمنية والاطلاع على جاهزيتها، ومتابعة المستجدات المتعلقة بالوضع الأمني في كافة أنحاء البلاد.





وأشاد الرئيس باستعداد الجيش الدائم للدفاع عن الوطن وللتصدي بالقوة لكل من يفكر في التعدي على الدولة التونسية أو على الشرعية سواء من الداخل أو الخارج.





وأضاف: "تونس أمانة بأيدينا يجب المحافظة عليها كما أنّ الشعب التونسي ومطالبه أمانة، سنعمل على تحقيقها، وسنرد ّكلّ عدوان مهما كان مأتاه".





وشدد الرئيس التونسي:" لن نقبل أن تكون تونس مرتعا للإرهابيين ولا أن يكون فيها عملاء يتآمرون مع الخارج ويهيئون الظروف للخروج عن الشرعية"، قائلا "من يتآمر على الدولة ليس له مكان في تونس".





وتوجّه بالشكر للقوات الأمنية على ما تبذله من جهود مضنية لفرض احترام القانون والدفاع عن الوطن. كما جدّد ثقته الكبيرة في القوات الأمنية والعسكرية وقياداتها وفي إصرارها على فرض احترام القانون على الجميع مجددا قوله "أنا زاهد في الدنيا، لكنني لست زاهدا في الدولة التونسية" كما جدّد التزامه التام والدائم بالمحافظة على الشرعية وعلى القانون وبتحمّل المسؤولية أمام الله والتاريخ والشعب.