AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى يعرض مشادة بين عناصر النهضة ونواب في البرلمان التونسي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:29 م
مشادة بين عناصر النهضة
مشادة بين عناصر النهضة ونواب في البرلمان التونسي
Advertisements
البهي عمرو
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لـ مشادة بين عناصر النهضة ونواب فى البرلمان التونسي، وقال موسى إن الرئيس التونسي تحدث اليوم بقوة عن مواجهة تلك الجماعة الإرهابية. 

وأكد أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن أحد السيدات الإخوانية التى ظهرت فى الفيديو كانت ترفع علامة رابعة.

وعرض أحمد موسى، كلمة الرئيس التونسي قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة،و الذى أكد أن الدولة التونسية "قائمة ومستمرة"، مشددا: "لن نتوانى عن تطبيق القانون على كل من يخالفه دون استثناء ومن يتآمر عليها لا مكان له فيها".

ويأتي ذلك خلال زيارة قام بها رئيس الجمهورية في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء لكل من مقر قيادة فيلق القوات الخاصة للجيش الوطني بمنزل جميل من ولاية بنزرت ومقر وزارة الداخلية بالعاصمة، وذلك لتفقد التشكيلات العسكرية والأمنية والاطلاع على جاهزيتها، ومتابعة المستجدات المتعلقة بالوضع الأمني في كافة أنحاء البلاد.

وأشاد الرئيس باستعداد الجيش الدائم للدفاع عن الوطن وللتصدي بالقوة لكل من يفكر في التعدي على الدولة التونسية أو على الشرعية سواء من الداخل أو الخارج.

وأضاف: "تونس أمانة بأيدينا يجب المحافظة عليها كما أنّ الشعب التونسي ومطالبه أمانة، سنعمل على تحقيقها، وسنرد ّكلّ عدوان مهما كان مأتاه".

وشدد الرئيس التونسي:" لن نقبل أن تكون تونس مرتعا للإرهابيين ولا أن يكون فيها عملاء يتآمرون مع الخارج ويهيئون الظروف للخروج عن الشرعية"، قائلا "من يتآمر على الدولة ليس له مكان في تونس".

وتوجّه بالشكر للقوات الأمنية على ما تبذله من جهود مضنية لفرض احترام القانون والدفاع عن الوطن. كما جدّد ثقته الكبيرة في القوات الأمنية والعسكرية وقياداتها وفي إصرارها على فرض احترام القانون على الجميع مجددا قوله "أنا زاهد في الدنيا، لكنني لست زاهدا في الدولة التونسية" كما جدّد التزامه التام والدائم بالمحافظة على الشرعية وعلى القانون وبتحمّل المسؤولية أمام الله والتاريخ والشعب. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ولاؤه لقطر وتركيا والقرضاوي.. أحمد موسى: الغنوشي ليس لديه ولاء للدولة التونسية ولا لشعبها.. فيديو

عبير موسى:أمن تونس القومي في خطر بسبب حزب النهضة

عبير موسى لـ الفخفاخ: حركة النهضة سبب الأزمة الاقتصادية في تونس

عبير موسى: الشعب التونسي يرفض الإخوان .. وحركة النهضة غير قانونية

تطورات الوضع في تونس.. عبير موسى تتهم راشد الغنوشي بالتزوير

بيان عاجل لـ الداخلية التونسية بشأن تطورات الوضع في البلاد

ترشيحاتنا

منظمة الصحة تتوقع موعد أول لقاح لفيروس كورونا في العالم

رسميًا .. اتحاد الكرة يعلن جدول استئناف الدوري الممتاز .. صور

القيادة السياسية لديها رؤية محددة.. وزير الرى السابق: 10 سنوات هي الوقت المثالي لملء سد النهضة

ليفربول يدك تشيلسي بثلاثية في الشوط الأول .. والـ VAR يحرم البلوز من هدف

الحرب اقتربت.. كيف وصلت تركيا واليونان إلى ساعة الصفر قبل تدخل ميركل؟

بعد ملء سد النهضة.. أحمد موسى: ترامب يدرس توقيع عقوبات على إثيوبيا

AdvertisementS

اخبار الفن .. الموت يفجع منة عرفة.. العثور على مذيعة مقتولة وعارية فى ظروف غامضة.. أحدث ظهور لـ فريدة فهمى

الحكومة : فتح المقاهي والمطاعم حتى 12 ليلا بنسبة إشغال 50 % .. وغلق المحال والمولات 10 مساء

دراسة غريبة.. الأشخاص الأكثر جلوسا في المنزل أكثر عرضة للإصابة بكورونا

بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو وعيد الأضحى.. قرار جمهورى بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

انفراجة جديدة.. الوزراء يخفض الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا

200 جنيه لكل فرد.. المالية تعلن خبرا سارًا للمواطنين .. فيديو

إدارة ترامب تعاقب إثيوبيا وتدرس حجب مساعدات بسبب سد النهضة

القيادة السياسية لديها رؤية محددة.. وزير الرى السابق: 10 سنوات هي الوقت المثالي لملء سد النهضة

8 ساعات.. قطع المياه بعدة مناطق بالجيزة يوم الجمعة

وزير داخلية الوفاق يتراجع ويزيل تغريدته ضد الجيش المصري

للمدن السياحية.. الحكومة تلزم المسافرين بـ كارت المراقبة الصحية

الصحة تكشف أسباب وتفاصيل تراجع وفيات كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر هذه الأمراض تصيب الدماغ لعدم تناول الأطعمة الصحية

الشرطة الامريكية تعتدي على طاقم التلفزيون الروسي في بورتلاند.. موسكو ترسل مذكرة احتجاج

مع اقتراب عيد الأضحى.. طريقة تخزين الرقاق الطري والناشف بشكل صحيح