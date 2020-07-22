ياسر ريان يوجه رسالة لابنه ويؤكد: أحمد فتحي خرج بشكل غير لائق من الأهلي .. فيديو

أكد ياسر ريان، نجم الفريق الأول لكرة القدم الأهلي الأسبق، أن تمسك مسئولي الأحمر بالسويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، يُعد نجاحا له، مشددًا على أنه اذا توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا ستكون نقلة كبيرة له.









ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام في شهر سبتمبر المقبل، فيما سيستأنف مبارياته ببطولة الدوري الممتاز، بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.









وأضاف ياسر ريان خلال استضافته بقناة أون تايم سبورت: "تمسك الأهلي بفايلر يُعد نجاحا له، فهو صنع حالة جيدة جدًا مع لاعبي الأهلي، وعمل تنافسا داخل الفريق، بطولة الدوري قريبة من الأهلي، وبطولة إفريقيا لو حققها ستكون نقله كبيرة جدًا له في إفريقيا".









وتابع: "أحمد فتحي كان من الممكن أن يخرج بشكل أفضل من ذلك من الأهلي، لانه لاعب مجتهد وأفاد النادي".









واختتم: "أحمد ياسر ريان الفترة المقبلة عليه أن يركز، فمستواه جيد ولديه طموح أن يكون مع الأهلي أو الاحتراف والمنتخب، والناس كلها سعداء به وهذا يسعدني".